Andújar Flamenca cala hondo en el corazón del sector

Andújar Flamenca mostró las últimas tendencias en moda flamenca. / J. C. G.

Andújar Flamenca ha calado muy hondo en lo más granado del sector y además exhibe a las puertas de una renovada primavera la evolución, creatividad y capacidad de inventiva.

De ello esta tomando muy buena nota una de las influencers más célebres de la moda flamenca, Margarita de Guzmán, invitada ideal de la presente edición y primeriza en Andújar Flamenca. A través de sus 700.000 seguidores en redes sociales está difundiendo lo que acontece en Andújar Flamenca. «Es una pasarela super bonita, que se desarrolla en un sitio emblemático y me ha sorprendido que Andújar tenga una pasarela con tanta proyección», manifestó a IDEAL ANDÚJAR .

Gran padrino

La célebre firma Cloë apadrinó la XI edición de Andújar Flamenca. Es producto de la simbiosis que conforman dos apasionados por el mundo de la moda como son Pablo Retamero y Juanjo Bernal, que llevan 16 años recorriendo las pasarelas más célebres. Llevaba ya tiempo la organización de la pasarela andujareña intentando este apadrinamiento, que no pudo cuajar por el problema a la hora de cuadrar las fechas, pero este año sí que se ha conseguido, «y para nosotros ha sido un honor y estamos muy contentos», confesó Pablo.

Juanjo añadió que se han quedado prendados de la organización y del enclave donde se desarrolla Andújar Flamenca. Admiró la entrega y el cariño que muestra la gente y el gran diseño de la carpa y la pasarela.

Lorena Rodríguez es una joven diseñadora iliturgitana que ya se está empezando a ganar un nombre en el mundo de la moda flamenca. Ganar el concurso de jóvenes diseñadores 'Muévete Flamenca' le supuso un trampolín para su carrera, aunque lleva en la familia de Andújar Flamenca casi desde sus inicios como vestidora. Se formó en Sevilla a través de un master en Moda Flamenca. Acaba de abrir su propio negocio en Andújar, «y para llevar solo una semana no me va nada mal porque ya me buscan, porque trabajando se consiguen las metas». Ni la pandemia consiguió doblegar su incipiente carrera.

Cada persona y cada sector aporta su grano de arena al esplendor alcanzado por Andújar Flamenca. Carmen y Alberto se encargan a través de su firma del peinado y del maquillaje de las modelos. «El peinado hace que resalte o no un vestido y esto provoca que se realcen las flores y complementos del vestido», comentó Carmen. Precisó que el maquillaje está en consonancia con los tonos del vestido. Todo debe ser correcto y adecuado. Alberto tercia que su la experiencia en Andújar Flamenca está siendo maravillosa.