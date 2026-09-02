La zona del Polígono de Andújar se adecenta

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado por 496. ... 149 euros las obras de rehabilitación de 88 viviendas públicas del Polígono Puerta de Madrid, en la ciudad andujareña. La actuación permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de cinco bloques situados en una zona incluida en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que la rehabilitación del parque público constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias y seguir transformando los barrios que más lo necesitan.

«Con actuaciones como la de Andújar no solo intervenimos sobre los edificios, sino que contribuimos a reducir la vulnerabilidad de estos entornos urbanos, mejorando la seguridad, la accesibilidad y el confort de las viviendas y reforzando el comportamiento energético de los edificios», ha señalado Díaz.

Plazo de ejecución

Las obras tendrán un plazo previsto de ejecución de 11 meses y actuarán sobre cinco de los siete bloques que integran esta promoción pública de 120 viviendas, situada entre el Sector Almería y la calle Santo Reino. En concreto, se intervendrá en los bloques F1, C1, D2 y A2 del Sector Almería y en el edificio situado en el número 27 de la calle Santo Reino, que suman las 88 viviendas incluidas en esta actuación. La actuación está financiada por la Consejería de Vivienda con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027 y está considerada como una Operación de Importancia Estratégica por su contribución a los objetivos de cohesión social, regeneración urbana y mejora de la calidad de vida.

Uno de los principales trabajos será la sustitución de las cubiertas, con el objetivo de solucionar los problemas de impermeabilización existentes y mejorar el aislamiento térmico de los edificios. Para ello se retirarán las cubiertas actuales y se instalarán nuevos paneles sándwich con aislamiento incorporado que incluye un acabado exterior en la zona de los tejados.

Últimas actuaciones

En los últimos años, la Agencia ha desarrollado actuaciones de accesibilidad en viviendas del propio Polígono Puerta de Madrid, así como en promociones de las calles Pintor Palominos, Virgen del Rosario y Párroco Celedonio Cózar. En el conjunto de la provincia, AVRA gestiona actualmente 5.462 viviendas públicas y las actuaciones desarrolladas sobre su parque han permitido intervenir en 2.123 viviendas, con una inversión cercana a los 11 millones de euros La promoción de Andújar se encuentra en una de las zonas incluidas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), que permite desarrollar intervenciones integrales en barrios con mayores niveles de vulnerabilidad social y que se afana además, en mejorar la calidad de vida en Andújar con el desarrollo de talleres de inserción.

La rehabilitación de las 88 viviendas de Andújar forma parte del conjunto de intervenciones que AVRA tiene programadas en 12 áreas urbanas desfavorecidas de Andalucía, con una inversión global de unos 20 millones de euros que beneficiará a más de 1.000 familias del municipio.