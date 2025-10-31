Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

AZUCENA CEPEDELLO Y ANTONIO GÓMEZ, DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO ESTE VIERNES. GONZÁLEZ.

El XVIII Seminario de Estudios Flamencos se dedica a García Lorca

CULTURA ·

La nueva edición ha reforzado el compromiso municipal con la difusión del flamenco y su proyección cultural

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:53

Comenta

La concejalía de Cultura, ha presentado hoy, junto a la Peña Flamenca Los Romeros, la 18ª edición del Seminario de Estudios Flamencos, una cita consolidada ... que se enmarca dentro del convenio de colaboración entre ambas entidades para la promoción y divulgación del flamenco en la ciudad. La programación, que se desarrollará los días 7, 21 y 22 de noviembre y 5 de diciembre, ha sido diseñada como un homenaje a la estrecha vinculación entre Federico García Lorca y el arte jondo, con actuaciones y conferencias a cargo de destacados referentes del panorama flamenco nacional.

