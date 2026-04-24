Un viernes romero inédito

La lluvia ha deslucido este viernes la recepción de cofradías filiales en Andújar, justo en el año en el que esta jornada ha iniciado, la ... que es de momento, la pretendida senda de la reconversión, debido a la falta de fuelle de los últimos años.

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza anunció antes del inicio de la recepción, que se iba a desproveer al acto del paseíllo por las calles y las recepciones de la zona de Colón y en la Plaza de España y todo se redujo a la bienvenida en la parroquia de San Miguel Arcángel. Incluso se barajó la suspensión. Un Viernes de Romería, que entró en esta histórica jornada en otra dimensión por las inclemencias del tiempo, justo al mes después que la asamblea de cofrades diera luz verde a la propuesta de la junta de gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de adelantar la peregrinación a este viernes, en un proceso abierto a numerosas propuestas. El desfile de caballos si ha dado algo de vistosidad al ya cuestionado Viernes de Romería.

Eso sí, el acto dentro de la iglesia estuvo repleto de emoción y éxtasis romeros, que estuvo abarrotado de público y de fervor, donde no faltaron los vítores y los sones romeros, protagonizados por la banda Maestro Amador.

El abrazo fraterno

Julia Lara ha sido la encargada de conducir el agasajo a la decena de cofradías filiales que asistieron a la ceremonia, donde los representantes de la Cofradía Matriz y del Ayuntamiento se encargaron de dar la bienvenida y acoger en nombre de Andújar a las cofradías que universalizan la romería. El presidente de la cofradía de Mengíbar leyó el discurso de gratitud y de hermanamiento del estamento romero, en una recepción singular e histórica.

Elocuente fue el discurso del alcalde de Andújar, Francisco Carmona, quien hizo un alegato en defensa del Viernes de Romería tradicional, con la recibimiento a las cofradías por las calles de la ciudad. Una salve prologó la celebración de la eucaristía, presidida por el arcipreste, Carlos Moreno. Después se ha producido una confraternización de las cofradías en Santa Marina, donde tiene lugar la exposición de azulejería sobre la romería.

Un Viernes Romero especial, que azuzó el debate abierto sobre sus posibles cambios o vigencia, anticipó la peregrinación plagada de esperanza y fe hacia ese cerro bendito que guarda el sentido de ea romería, la Virgen de la Cabeza reina de muchos corazones.