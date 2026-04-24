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EMOTIVO Y FRATERNAL REZO DE LA SALVE ENTRE ANDÚJAR, SU MATRIZ Y LAS FILIALES PRESENTES. GONZÁLEZ

Un viernes romero inédito

VIRGEN DE LA CABEZA ·

La lluvia reduce la recepción de cofradías a la iglesia de San Miguel y dibuja las posibles modificaciones que se proyectan en la jornada

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 24 de abril 2026, 21:18

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La lluvia ha deslucido este viernes la recepción de cofradías filiales en Andújar, justo en el año en el que esta jornada ha iniciado, la ... que es de momento, la pretendida senda de la reconversión, debido a la falta de fuelle de los últimos años.

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