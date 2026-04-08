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María José Fuentes, adurante la presentación de la programación. ANDÚJAR IDEAL

Una veintena de actividades conforman el pórtico romero que ahondan en la cultura

ROMERÍA VIRGEN DE LA CABEZA 2026 ·

La edil de Fiestas Patronales María José Fuentes destaca la programación, musical y tradicional previa a la Romería

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 8 de abril 2026, 19:07

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La concejal de Fiestas Patronales y Tradiciones María José Fuentes, ha desgranado el Pórtico de Romería 2026, una programación que se desarrolla del 9 al ... 30 de abril y que contará con una variedad de actividades culturales, musicales y tradicionales previas a la Romería de la Virgen de la Cabeza.

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Una veintena de actividades conforman el pórtico romero que ahondan en la cultura