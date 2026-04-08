Una veintena de actividades conforman el pórtico romero que ahondan en la cultura

La concejal de Fiestas Patronales y Tradiciones María José Fuentes, ha desgranado el Pórtico de Romería 2026, una programación que se desarrolla del 9 al ... 30 de abril y que contará con una variedad de actividades culturales, musicales y tradicionales previas a la Romería de la Virgen de la Cabeza.

Durante la presentación, Fuentes explicó que el objetivo de esta programación es ofrecer una antesala de la Romería con actividades dirigidas a todos los públicos, «reforzando nuestras tradiciones y fomentando la participación ciudadana». La concejal señaló además que, aunque los tradicionales Domingos de Banderas continúan formando parte del calendario, el Ayuntamiento ha querido reforzar especialmente otras propuestas culturales y participativas.

La programación comienza este jueves día 9 de abril con la exposición 'Materiales de azulejo: escenas romeras del camino', organizada por la Real e Ilustre Cofradía Matriz junto a la empresa Azulejos Dprint. La muestra se inaugurará en la antigua iglesia de Santa Marina a las 20:30 horas y permanecerá abierta durante el mes de abril, en horario de tarde. Las obras que se vendan durante la exposición serán donadas a la Cofradía Matriz con motivo del próximo VIII Centenario.

El viernes día 10 de abril, se celebrarán varias actividades, entre ellas la segunda edición de 'Poemas y canciones a la Virgen', organizada por la Asociación Cultural Anduxar en la rrmita de la Virgen de la Cabeza; la presentación del cartel de la Peña El Puro en el Palacio de los Niños de Don Gome y la presentación del disco 'Al compás del alma', de Juan Antonio García Mesas, en Santa Marina. Del 13 al 16 de abril destacan la presentación de la revista Mirando al Santuario de la Cofradía Matriz, el pregón infantil a cargo de Isidoro Vilaplana, la conferencia organizada por la Asociación Cultural Ecuestre La Garrocha de Sierra Morena, y la proyección del documental 'Reina Morena' dirigido por Ana Vico, con entrada gratuita.

Galardones

El 17 de abril se celebrará la entrega de los galardones Romero del Año y Romero de Oro, que este año recaen en Protección Civil de Andújar y Rafael Expósito, respectivamente. El 18 de abril tendrá lugar el Pregón de Romería, a cargo de Francisco Carriscondo Esquivel, en el Teatro Principal, incorporando este año un nuevo sistema de reserva de entradas gratuito a través de la web de Cultura del Ayuntamiento, disponible desde el 14 de abril a las 10:00 horas, con un máximo de dos entradas por DNI.

Bendición del caballo romero

El 19 de abril, coincidiendo con el tercer Domingo de Banderas, se celebrará la bendición del caballo organizada por la Asociación Cultural Ecuestre La Garrocha de Sierra Morena. La programación continuará durante la semana grande con el pregón juvenil, la tradicional exhibición de sevillanas y fandangos romeros 'Manolo Lópiz, la romería escolar y el concierto gratuito de Juanlu Montoya en la Plaza de España. Las actividades culminarán con los actos tradicionales de la Romería como son la ofrenda de flores, la recepción de cofradías filiales, la subida al Santuario y la salida procesional de la Virgen de la Cabeza. Como novedad tecnológica, el Ayuntamiento volverá a implementar el sistema GPS que permitirá seguir en tiempo real el recorrido de las cofradías, la peregrinación al Santuario, la procesión de la Virgen y el regreso a Andújar, facilitando la participación y el seguimiento por parte de vecinos y visitantes.

El IVFestival 'Andújar Baila por Sevillanas', previsto para este sábado día 11 de abril en los Jardines de Colón, se aplaza a octubre por la lluvia prevista en esa jornada.