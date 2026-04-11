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INTERPRETACIÓN DE LOS TEMAS DEL DISCO Y ENTREGA DE LAS PARTITURAS EN UNA NOCHE MEMORABLE. GONZÁLEZ

La romería acrecienta su extenso y jubiloso patrimonio musical

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Juan Antonio García Mesas publica un disco y amplia y consolida las partituras romeras en colaboración con compañeros

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 11 de abril 2026, 18:56

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La devoción que se le profesa a la Virgen de la Cabeza amplia y consolida su extenso y vasto patrimonio musical que engrandece la fe ... y la cultura de la advocación.

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