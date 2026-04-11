La romería acrecienta su extenso y jubiloso patrimonio musical

La devoción que se le profesa a la Virgen de la Cabeza amplia y consolida su extenso y vasto patrimonio musical que engrandece la fe ... y la cultura de la advocación.

Así se testimonió este viernes por la noche en la antigua iglesia de Santa Marina, en el marco del Pórtico de Romería con la presentación de 'Antología de Partituras Romeras para banda', del pasodoble 'Fiesta Romera' y del disco 'Al compás del alma', una trilogía que ha emanado de un gran profesional de la música, como es Juan Antonio García Mesas un andujareño de nacimiento, amante de las tradiciones y la romería, que se han reflejado en estos trabajos, cincelados con el corazón y con la profesionalidad.

La antología de las partituras romeras ha supuesto la continuación del trabajo iniciado por el propio Juan Antonio y Francisco Fuentes en el año 2005. Gracias al empeño mostrado por ambos, las partituras romeras se conservan. Pues la reedición de estos sones que aún perviven en las almas romeras, ha motivado la creación del pasodoble 'Fiesta Romera', que transmite el sentir y la jovialidad de la romería. Aquí, García Mesas ha contado con la complicidad de la Asociación de Amigos de la Música de Mancha Real.

El disco

Y la noche pletórica de arte y música, concluyó con la presentación del disco 'Al compás del alma' donde han colaborado junto con Juan Antonio su hermano Pruden, Ana Belén Cabrera, Vicente Gallardo, Soraya Criado y Samuel Colmenero. Estos profesionales de la voz, la guitarra flamenca y la flauta, han cristalizado en prodigio de seis temas que han coronado el sueño de Juan Antonio García Mesas, donde se expresan vivencias, a través de la música.

Todos esos temas sonaron en una noche relevante y pletórica para la cultura y tradición romera de la ciudad. El acto contó con la introducción de Francisco Fuentes y la presentación de Francisco Javier Oliver, que derramó su saber y sentimiento romeros. Las composiciones musicales fueron entregadas a la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y al Ayuntamiento.