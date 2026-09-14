El rey de España será el presidente del comité de honor del VIII centenario de la Virgen de la Cabeza

Su Majestad el Rey Felipe VI ha aceptado la presidencia del Comité de Honor de los actos conmemorativos del VIII Centenario de la Aparición de ... la Virgen de la Cabeza, según ha comunicado oficialmente la Casa de Su Majestad el Rey al Obispado de Jaén. La aceptación se formaliza mediante una credencial, fechada el 4 de septiembre de 2026 en el Palacio de La Zarzuela y firmada por Camilo Villarino, jefe de la Casa de S. M. el Rey, en la que acepta la Presidencia del Comité de Honor.

La presidencia de Felipe VI se incorpora, así, a un Comité de Honor en el que están representadas instituciones civiles y religiosas vinculadas a esta celebración. Entre sus miembros se encuentran, además del rey, el presidente de la Diputación Provincial, el papa, el alcalde de Andújar, el nuncio del Su Santidad; el arzobispo de Granada, el obispo de la Diócesis de Jaén, el general de los Trinitarios y el presidente de la Cofradía Matriz de Andújar. El obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, ha expresado su profundo agradecimiento a Su Majestad el Rey por este gesto, que supone un honor especial y viene a realzar la celebración de los ocho siglos de historia y devoción a la Virgen de la Cabeza.

El Año Jubilar del VIII Centenario comenzará el 4 de octubre de 2026, con la apertura de la Puerta Santa del Santuario de la Virgen de la Cabeza, y se prolongará hasta el 8 de diciembre de 2027, solemnidad de la Inmaculada Concepción, cuando está prevista su clausura.

Relevancia institucional

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza dice recibir «con profundo agradecimiento y especial emoción» la aceptación de Felipe VI para presidir el Comité de Honor de los actos conmemorativos del 800 Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza. Añade que viene a otorgar una especial relevancia institucional a una celebración que conmemora ocho siglos de historia, fe y tradición.