La revista 'Mirando al Santuario' cumple 40 años en su era moderna

La Real e Ilustre Cofradía Matriz presentó el pasado lunes por la noche en la antigua iglesia Santa Marina la cuadragésima edición, dentro de su ... segunda etapa, de la revista anual 'Mirando al Santuario', en un acto conducido por la integrante de la junta directiva, Julia Lara.

El director de la publicación, Enrique Gómez, rememoró como en el año 1987, se reinició una nueva aventura de la revista que desmenuza los entresijos que singularizan y popularizan a esta devoción mariana. Gómez atribuyó a que en su segunda época alcanzara su madurez intelectual al papel que desempeñan los anunciantes, a la labor desinteresada de los colaboradores que con su prolífica aportación muestran aspectos inéditos de la Virgen de la Cabeza, motivados por las múltiples facetas que ha desarrollado a lo largo de los siglos.

El octavo centenario

La publicación luce en su portada el cartel conmemorativo del 800 Aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza, obra del artista malagueño Raúl Berzosa. La periodista Olivia Aranda desmenuzó la presentación que aborda temas tan vibrantes y apasionantes como el primer templete realizado para la Virgen de la Cabeza el primer automóvil que subió al Santuario en el año 1909, como se gestaron la coplas dedicadas a la Virgen de la Cabeza que hoy son populares o el patrimonio que sobre la Virgen de la Cabeza existe en varios puntos de la región. La revista vuelve a ver la luz cargada de emoción, vivencias y devoción, a través de artículos y fotografías y reflejan el sentir de todo un pueblo. En esta ocasión, la revista ha sido editada por Gráficas La Paz, de Torredonjimeno.

Cofrade distinguido

Durante el acto, Emilio José García González, recibió el premio 'cofrade distinguido' en medio de una atronadora y sentida ovación que dejó una profunda huella en los representantes civiles y eclesiásticos y en la gente que abarrotó el recinto. Emilio José ha desempeñado varios cargos en la cofradía, como vocal de Manifestaciones Públicas o Fiscal Mayor. Su trabajo callado y su empeño por la renovación de la hermandad fueron sus avales.