Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOS RESPONSABLES DE LA COFRADÍA MATRIZ Y EL CONSISTORIO OJEAN LA REVISTA Y ENTREGA DEL GALARDÓN 'COFRADE DISTINGUIDO'. GONZÁLEZ
Emilio José García recibió el galardón 'cofrade distinguido' en medio de una estruendosa ovación

La revista 'Mirando al Santuario' cumple 40 años en su era moderna

VIRGEN DE LA CABEZA ·

La publicación de la Cofradía Matriz llega a la madurez intelectual en su segunda etapa captando vivencias y sentires propios de la devoción

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 14 de abril 2026, 19:35

Comenta

La Real e Ilustre Cofradía Matriz presentó el pasado lunes por la noche en la antigua iglesia Santa Marina la cuadragésima edición, dentro de su ... segunda etapa, de la revista anual 'Mirando al Santuario', en un acto conducido por la integrante de la junta directiva, Julia Lara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea «de película» en una cafetería de la Chana acaba con un detenido y tres heridos
  2. 2 La fabada de Granada que ya es la mejor de Andalucía y compite por ser «la mejor del mundo»
  3. 3 Todas las actividades de la Noche en Blanco en Granada: degustación por los miradores, conciertos y visitas gratis a monumentos
  4. 4 «Se oyó un estruendo y las criaturas salieron a la calle a pedir auxilio»
  5. 5 Patricia Montero sorprende a los dueños de un restaurante de un pequeño pueblo de Granada
  6. 6

    Proponen sancionar a un policía por haber filtrado presuntamente el expediente de Avilés
  7. 7 La gran familia de Bodegas Calvente celebra el treinta aniversario de su apuesta por el vino de Granada
  8. 8 Cae una red que usó el DNI de más de 300 granadinos para pedir préstamos y comprar desde iPhone a colchones
  9. 9 El último barómetro del Centra sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta
  10. 10 El pionero médico granadino que acercó la Atención Primaria a los más necesitados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La revista 'Mirando al Santuario' cumple 40 años en su era moderna

La revista &#039;Mirando al Santuario&#039; cumple 40 años en su era moderna