Ramón Colodrero exalta con emoción a la peña El Madroño

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 16 de octubre 2025, 13:41

Ramón Colodrero Saperas pronunció el 43 pregón de la Semana Grande del Madroño en la antigua iglesia de Santa Marina, en el que exaltó con todo lujos de detalles y con una profusa minuciosidad la historia de una peña que conoce y a la que ha estado muy vinculado. Colodrero se dejó guiar por el corazón y emocionó a los asistentes con el recuerdo de personas que han marcado la trayectoria de esta peña, que como significó Colodrero, ha trazado el camino a muchas peñas romeras y marianas.

Su alocución tuvo como nexo de unión la fe que le profesa a la Virgen de la Cabeza que vinculó al madroño, símbolo de la peña, «es el madroño el sostén y meta de esta peña con solera que está bendecida por la reina de los cielos», proclamó el declamador.

Hoy jueves, tendrá lugar el tercer y úlrimo día del rezo del Santo Rosario, a partir de las siete y media de la tarde en la ermita de la calle Ollerías. Este sábado día 18 de octubre, la actividad final se centrará en la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, con la Solemne Misa del Peregrino, a las seis de la tarde. Ya por la noche, tendrá lugar la convivencia madroñera en el albergue que la peña tiene en el poblado del Santuario, que servirá de preludio a la emotiva Peregrinación Blanca del domingo 19 de octubre.