El PSOE atribuye la brillantez de la pasada romería a la coordinación del Plan del Cerro

El Partido Socialista de la ciudad ha valorado positivamente la coordinación institucional en el dispositivo de seguridad del Plan del Cerro, que lo califica de ... esencial para prevenir riesgos y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier situación de emergencia durante la Romería de la Virgen de la Cabeza, «la cual, este año, ha concluido sin registrar incidentes de gravedad», se felicita.

Este dispositivo coordinado por Emergencias 112 de Andalucía y conformado por fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de urgencias de atención primaria, agentes de Medio Ambiente, personal de Fomento, servicios municipales, bomberos y voluntariado de Protección Civil, ha contado con 500 efectivos aportados por el Gobierno de España, destacando hasta 24 unidades de Guardia Civil.

Profesionalidad

En este sentido, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Manolo Vázquez afirma que el éxito de esta celebración tan compleja y multitudinaria es gracias a todos los profesionales que forman parte del dispositivo, «así como a la encomiable labor de los trabajadores municipales que facilitan y velan por el buen desarrollo de todos los actos programados, tanto en la ciudad como en el poblado del Santuario».

El PSOE considera que La Romería de la Virgen de la Cabeza no podría ser posible sin el apoyo y las funciones que desempeñan todas las administraciones competentes, «apoyando, en todo momento, a la Cofradía Matriz y a la Federación de Peñas, instituciones a las que también tenemos que agradecer su enorme esfuerzo durante estos días tan intensos para Andújar».

Por otra parte, el PSOE de Andújar lamenta que, a pesar de la buena sintonía y el ambiente de fraternidad vivido durante esta Romería, el Partido Popular haya intentado politizar la devoción de miles de personas con la visita de Juanma Moreno como candidato en este período pre-electoral en Andalucía, dejando, en opinión de este grupo político, momentos tan incongruentes como inadecuados. «No podemos comprender como, incluso, el PP de Jaén se ha atrevido a repartir propaganda electoral, utilizando a la Virgen de la Cabeza», enfatiza.

Invitación

El Partido Socialista invita al actual presidente de la Junta de Andalucía, que no solo visite la ciudad, «con el objetivo de solapar nuestras tradiciones con intereses claramente electoralistas», y le conmina a que también conozca personalmente, «la crítica situación de nuestro Hospital Comarcal Alto Guadalquivir o la evidente falta de compromiso a la hora de impulsar proyectos de desarrollo industrial, tan necesarios para el futuro de Andújar», concluye en su balance la formación política de la oposición.