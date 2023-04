El pregonero de la romería aboga por la tradición y pureza de la devoción

. Pedro José López hizo un derroche de 'andujanía', fervor mariano y defensa a ultranza de las tradiciones más ancestrales y puras que rodean a la Virgen de la Cabeza en su pregón de romería, donde reivindicó el papel primordial que debe ostentar la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza en la devoción de casi ya ocho siglos.

El acto de pregón, celebrado ayer por la tarde en el Teatro Principal, comenzó con la interpretación del himno del Séptimo Centenario de la Aparición por parte del alumnado del Conservatorio de Música, que embelesó a los asistentes por las dulces y melodiosas palabras de los chavales.

En su salutación, el alcalde Pedro Luis Rodríguez, subrayó la incardinación de la Virgen de la Cabeza en el corazón y vida de la ciudad de Andújar. Dijo del pregonero que era el que Andújar «necesitaba y estaba esperando». El regidor tuvo un recuerdo entrañable para Marisa Sarriá y alabó la labor de expansión de la devoción que realiza la Cofradía Matriz y reseñó que la bajada del pasado mes de octubre supuso, «un antes y un después» en la advocación histórica y universal.

El hermano mayor, Antonio Barrios, se dirigió en primera instancia a la Virgen de la Cabeza. No se olvidó de los años de la pandemia e invitó a vivir intensamente los días de Romería, tanto en la ciudad como en el camino y en el Santuario. No pudo contener la emoción al anunciar su despedida ya como representantes de la cofradía, e ironizó sobre su extensión en el cargo. Agradeció el apoyo que le han brindado el Ayuntamiento, el clero y el pueblo. Se acordó de las personas que no podrán subir a la Romería por enfermedad e invalidez y de quienes ya no se encuentran entre nosotros.

El presentador del pregonero, Pedro Palenciano, alabó al alcalde que eligiera a un declamador que esperaba Andújar y que luchara porque la ciudad tuviera el título de 'Muy Mariana.' Resaltó el arte y compromiso que exhibe del pregonero con las tradiciones y costumbres de la ciudad. Palenciano narró como la vinculación de Pedro José con la Virgen, se gestó con la implicación de su familia con la peña Las Carretas y ponderó que su dedicación alfarera ha incrementado su andujanía. Glosó la prolífica trayectoria musical de Pedro José López.

El pregonero de la Romería de la Virgen 2023, inició su alocución con una emotiva plegaria, acompañada de las notas del pianista andujareño Alejandro Martínez. Mostró su orgullo por pregonar a la Virgen de la Cabeza y 'las cosillas de su romería'. Se acordó de los antepasados que han legado la devoción y animó a la ciudadanía de Andújar a llevar con honra y gallardía ser hija de la Virgen de la Cabeza. Rememoró como en los días de estancia de la Virgen en la ciudad el pasado mes de octubre le nombraron pregonero. López ensalzó la vestimenta y gracia de destilan la mujeres andujareñas que viven la romería. Reivindicó la recuperación de adornar la ciudad con romeros de la sierra.

Cofradía Matriz

López le otorgó su importancia el enseñar las tradiciones romeras a los más pequeños. Describió los elementos que acompañan a la Romería de la Virgen de la Cabeza, y calificó al que porta las banderas, «como una persona buena», porque invita a vecinos y visitantes a vivir la Romería. Glosó como en Navidad ya se piensa en la ciudad en los preparativos de la Romería y subrayó el enorme arraigo de Andújar con la Virgen de la Cabeza y la relevancia en la devoción que posee en la cofradía. Instó a que la gente se implicara en la vida de la Hermandad Matriz de Andújar y lamentó que se la relegara. Abogó por un entendimiento con la iglesia, delante del vicario general, Juan Ignacio Damas.

Pedro José recordó como su padre hacia el camino en mulo con fe y fervor para loar el clima de convivencia y confraternizacion que se vive en el camino y como los corazones hacen brotar de las gargantas las canciones y letrillas. Cantó y describió los momentos más culminantes que se viven el Viernes, Sábado y Domingo de Romería. El grupo Alpicai intervino en el acto.