El Plan del Cerro echa a andar

comenzará el 24 de abril para garantizar la seguridad de los romeros

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Jueves, 26 de febrero 2026, 21:03 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha participado en la reunión celebrada por el Comité de Operaciones y ... el Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social del Plan del Cerro, convocada para establecer el calendario de citas con cada uno de los agentes que intervienen en este operativo, el mayor de la provincia de Jaén, que en este 2026 comenzará el 24 de abril con motivo de la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar.

Jesús Estrella, acompañado por el alcalde iliturgitano, Francisco Carmona, ha señalado la idoneidad de estas reuniones «para abordar, un año más, el destacado trabajo técnico que la Junta coordina en este fin de semana tan señalado para los romeros, que se congregan en el Cerro del Cabezo y necesitan de un dispositivo que garantice la mayor de las seguridades, basado en la prevención y la coordinación». En este encuentro de trabajo se han recogido las aportaciones y actualizaciones de cada agente implicado en el Plan del Cerro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión