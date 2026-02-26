Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

REUNIÓN DEL PLAN DEL CERRO ESTE JUEVES EN JAÉN. J. A.

El Plan del Cerro echa a andar

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 2026 ·

comenzará el 24 de abril para garantizar la seguridad de los romeros

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Jueves, 26 de febrero 2026, 21:03

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha participado en la reunión celebrada por el Comité de Operaciones y ... el Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social del Plan del Cerro, convocada para establecer el calendario de citas con cada uno de los agentes que intervienen en este operativo, el mayor de la provincia de Jaén, que en este 2026 comenzará el 24 de abril con motivo de la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar.

