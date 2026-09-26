La Peregrinación Jubilar Mariana se convertirá en un camino de fe y unión

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andújar presentó este viernes la Peregrinación Jubilar Mariana, una de las grandes ... iniciativas preparadas con motivo de la celebración del 800 aniversario de la Aparición de Nuestra Señora de la Cabeza, que se conmemorará en 2027.

El acto, celebrado en la sede de la Cofradía Matriz en la calle Vendederas, reunió a representantes de las cofradías filiales y pro cofradías de la Virgen de la Cabeza y sirvió para dar a conocer los principales detalles de una peregrinación que pretende convertir los caminos de distintos puntos de la geografía en un único camino de fe, fraternidad y devoción hacia el Santuario de la Virgen de la Cabeza.

La Peregrinación Jubilar Mariana estará articulada en torno a cinco caminos devocionales, que congregarán a 75 delegaciones participantes procedentes de diferentes rincones de nuestra geografía y 55 municipios de salida. Durante una semana, estos caminos pretenden convertirse en un espacio de encuentro y convivencia en torno a la Virgen de la Cabeza, canalizando el amor a María a través de la peregrinación, la oración, la convivencia y la fraternidad entre los participantes. Esta peregrinación empezará el día 23 de febrero y acabará en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza el día 28 de febrero.

Las cinco rutas partirán de los municipios de El Carpio, Baena, Colomera, Alcalá la Real y Sabiote. Los peregrinos se concentrarán en Andújar el día 27 de febrero, para en la madrugada del día 28 partir en hermandad y fe hacia el Cerro de la Cabeza. Durante e trayecto, los devotos de varias localidades de España se unirán a la expedición que partan de estos municipios.

Papel protagonista

El presidente de la Cofradía Matriz, Manuel José Gómez; la vocal de Cultos y Relaciones con las Cofradías Filiales, Julia Lara, y el comisario de la Peregrinación Jubilar Mariana, Francisco Caño, expresaron en la presentación su deseo de que las cofradías filiales tengan un papel protagonista, actuando como abanderadas y representantes de sus municipios y delegaciones durante este acontecimiento jubilar.