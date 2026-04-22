Oficialidad

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Las banderas, este martes en el Hospital. COFRADÍA MATRIZ

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OPINIÓN ·

A partir de Convite de Banderas, todos los de Andújar de alguna manera seremos pregoneros

ISABEL RECA

ALTOZANO

Miércoles, 22 de abril 2026, 19:10

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Con el pregón oficial que organiza el Ayuntamiento se inician lo que son los actos puramente de la Semana de Romería. Siempre fueron tres «las ... patas» que sostienen la Fiesta Mayor de la ciudad de Andújar: Ayuntamiento, Orden Trinitaria y Cofradía Matriz, convocante ésta del acontecimiento.

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