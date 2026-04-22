Oficialidad

Con el pregón oficial que organiza el Ayuntamiento se inician lo que son los actos puramente de la Semana de Romería. Siempre fueron tres «las ... patas» que sostienen la Fiesta Mayor de la ciudad de Andújar: Ayuntamiento, Orden Trinitaria y Cofradía Matriz, convocante ésta del acontecimiento.

En esta ocasión ha sido, como en muchas otras ocasiones, un iliturgitano, eso sí ejemplo de los que hacen andujanía fuera de la localidad y en este caso a un alto nivel. Ha sido Francisco Manuel Carriscondo Esquivel, todo un doctor en Filología Románica, que ejerce sus enseñanzas en la Universidad de Málaga, pero que nunca dejo de estar vinculado al terruño, porque entre otras, el Vocabulario de Alcalá Venceslada fue su santo y seña de su vida personal y profesional. Fue lo que dejó patente en un Teatro Principal, lleno hasta la bola, en el que quienes no lo conocían esperaban la alocución académica de turno y a quienes saben de sus «andanzas» no defraudó.

Sus profesores, desde la infancia fueron testigos y participantes de que aquello que el doctor de la Lengua decía era fiel realidad de una vida, entre otras, de estar educado en la Fe y en la devoción a la Patrona, la Virgen de la Cabeza; de conocer su «fiesta», la Romería y sus entresijos, y vivirla y compartirla. A nadie, como pretendía, dejó indiferente y si que estimulo a esa fiesta en la que desde el mismo teatro les hizo participes. Las vivencias personales expuestas fueron las que sólo algunos han tenido la posibilidad de vivir en el entorno del Santuario de la Virgen de la Cabeza, con frio o con calor, fuera del entorno festivo. Las intimidades con la Morenita son pocos los que pueden vivirlas, pero sobre todo relatarlas y hacerlas participes a los demás: Pocos saben de esa intimidad del Camarín entre Ella y tú, pero menos a quienes puedas transmitírselo; de ahí los momentos más profundos de su pregón. Un pregón en el que no hablo de lo oído o lo leído, sino de lo vivido, dentro y fuera del ambiente de Romería. La imagen del camino del sábado hacia el Cerro fue una imagen de filólogo, de lo que el camino ha sido en la historia de la literatura, de cómo el concepto de romero es un concepto que es» metáfora misma de la vida». Como hombre de Fe dejó patente que somos romeros en esta vida, que aspiramos a un mundo mejor, «la imagen de la peregrinatio vitae, que es la peregrinación de la vida y aquí lo que hacemos en esta fiesta es, digamos, una representación a escala de lo que realmente son nuestras vidas,¡ un camino hacia una meta a la que aspiramos con nuestro caminar». Lo que no quitó para que no se apartara un ápice de lo que es la Romería desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico.

A partir de Convite de Banderas, como apuntó, todos los de Andújar de alguna manera seremos pregoneros; uno pregona con su vestimenta, otro pregona con su balcón adornado, otro pregona con sus flores, y las mujeres, sobre todo las mujeres de de Andújar,» pregonan a su manera, marcando su belleza, su estilo». El mundo del caballo, al que esta romería siempre estuvo ligada, se hizo más patente al mediodía en el corazón de la ciudad, en la Plaza de España, para recibir la bendición y el estadal que le acompañará, en la mañana del próximo sábado, por el llamado Camino Viejo o Camino de Herradura hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza, allá en su Camarín, Patrona de esta ciudad de Andújar y de toda la Diócesis de Jaén. Que Ella proteja a cuantos romeros y peregrinos asciendan hasta el bendito Cerro. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!