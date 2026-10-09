El octavo centenario tiene ya su estadal conmemorativo

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, presentó en su sede social este jueves el estadal conmemorativo del 800 ... Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, una pieza creada para conmemorar y llevar consigo la historia, la identidad y la devoción histórica y universal.

La pieza, que es obra del escultor Manuel López Pérez, se trata de una cinta de color blanco, bordeada y de 35 mm de ancho, en la que se encuentran representados diferentes elementos estrechamente vinculados a la Cofradía y a la devoción a la Virgen. En la creación figuran el escudo de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y, sobre él, la inscripción '800 Aniversario Aparición'. En la parte superior aparecen el guión de camino y las banderas, acompañados del nombre de Andújar, origen y corazón de esta devoción.

En la zona del cuello está grabada la inscripción 'Año Jubilar 4-10-2026 / 8-12-2027', junto a 'Virgen de la Cabeza' y una vidriera de estrellas, elementos que recuerdan el carácter jubilar de este tiempo de gracia que acaba de iniciarse. De la cinta pende una medalla con el número 800 en su base. Manuel López se mostró muy congratulado de crear este estadal conmemorativo.

Recuerdo para siempre

La Cofradía Matriz indica que el estadal oficial se presenta un recuerdo conmemorativo de un aniversario excepcional, llamado a permanecer en la memoria de los devotos y a simbolizar la historia compartida de un pueblo que, desde hace ocho siglos, mantiene su mirada y su corazón puestos en la Virgen de la Cabeza. En el acto estuvieron presentes el presidente de la Cofradía Matriz, Manuel José Gómez; Martínez; la Hermana Mayor de la Cofradía Matriz, Isabel Moya, así como el escultor Manuel López, responsable del diseño de la cinta y la medalla que conforman este estadal conmemorativo.