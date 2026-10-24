El Octavo Centenario de la Aparición ya cuenta con su himno oficial

Los ochocientos años de fervor íntimo y universal que han ido transmitiendo las distintas generaciones que han precedido a los actuales devotos de María Santísima ... de la Cabeza, ya tiene su música y su letra, que emana de la oración y del corazón hacia 'La Morenita'.

En la tarde-noche de este sábado día 24 de octubre, fecha ya señalada para la devoción, se presentó en el Teatro Principal el himno de Octavo Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, una obra que pone la música y voz a 800 años de devoción a María Santísima de la Cabeza. La composición, con letra y música de Pedro José López, cuenta con los arreglos e instrumentación de Daniel Serrano. Ambos son andujareños y el primero ha sido pregonero y cartelista de la Romería de la Virgen de la Cabeza. López se ha convertido en un gran alfarero. El segundo, Serrano, vino desde Viena para estar presente en el acto.

El estreno reunió sobre el escenario al coro de 'Voces Blancas' del Conservatorio Profesional de Música 'Juan de Castro', a la banda de música Maestro Amador, a la orquesta sinfónica '800 aniversario' y al coro de la Real e Ilustre de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza.

El talento musical de la tierra se puso al servicio de la inspiración de un tema que ya va a marcar un antes y un después en la creación artística y musical de la advocación de la Virgen de la Cabeza, porque se va a unir para la posteridad al del 700 aniversario que ha venido sonando en diversos actos. Esta nueva composición no es una cualquiera, porque dejará un legado que se remontará por otros siglos más de historia.

Variedad

El himno del Octavo Centenario se interpretará para coros, bandas de música y para orquestas, como la que ha creado Ray Jiménez, que ha ido integrando para la causa a músicos de la ciudad, que estaban dispersos por diversos lugares. El Teatro Principal se abarrotó en la noche de ayer sábado, para acoger un hecho histórico dentro de la ampulosa trayectoria de fe y devoción.