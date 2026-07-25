La obra que preludia la antesala del año glorioso de la devoción a la Virgen de la Cabeza

Ya se palpa en el ambiente romero y cofrade el prólogo del año glorioso que va a vivir la devoción de la Virgen de la ... Cabeza con la conmemoración del octavo centenario.

Y el cartel conmemorativo del 799 aniversario de la Aparición, presentado este viernes en la antigua iglesia de Santa Marina, sirvió de aperitivo ante el magno acontecimiento. En la obra figura la Virgen entronizada en la montaña sagrada, «con el pastor arrodillado, sus ovejas, símbolo también del rebaño del pueblo de Dios y una corte de ángeles que convierten la oscuridad en un espacio luminoso de revelación», revela la Real Cofradía Matriz. Uno de los ángeles descubre el manto de la Virgen, dejando ver una representación vegetal, «que figura la esperanza del Paraíso prometido».

Los azules profundos evocan la noche en la que el cielo y la tierra se unieron y se hicieron indistinguibles en el Cerro de la Cabeza, mientras que la pintura recoge el sentido simbólico y la estética medieval del origen de la devoción a la Virgen de la Cabeza, incorporando referencias renacentistas, como la iconografía de la vestimenta basada en la reja del Santuario, y barrocas en la composición.

Una mirada al medievo

A las puertas del VIII Centenario, el cartel vuelve la mirada al instante fundacional medieval de la devoción para reivindicar una tradición ininterrumpida de fidelidad a la Virgen de la Cabeza, nacida en una noche en la que el Cerro del Cabezo se convirtió para siempre en un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El autor del cartel, el cordobés de la vecina localidad de El Carpio, Jesús Zurita, reseñó que ese guiño al medievo no lo hizo por la extensión n el tiempo, «sino por ser fiel a la época», desgranó el artista en su intervención.

Jesús Zurita se reencontró con una devoción que no le es para nada ajena y desconocida, porque en el año 2014 protagonizó el cartel de la Romería de la Virgen de la Cabeza que lo lanzó a cincelar creaciones para el mundo cofradiero andaluz donde se ha convertido ya en referente por sus enormes cualidades artísticas. Además, este cartel mostró la gran relación que une a Andújar y el Carpio, no solo por la cercanía física, sino por las emociones y hechos que propalan una devoción mariana tan única e inigualable. Zurita se mostró muy agradecido por este encargo que le sirvió para reencontrarse con aquel incipiente artista que arrancó con ilusión su andadura como cartelista con una otra recreación en torno a 'La Morenita'.

El presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Manuel José Gómez, entregó a Jesús Zurita una réplica de la medalla de la cofradía en testimonio de gratitud que sujetó la madre del artista con evidentes y palpables gesto de emoción y de contenida alegría, que no pudo disimular.

Discursos

Los discursos de los representantes de los organismos e instituciones relacionadas con la devoción, se volcaron en elogios hacia el compromiso del artista cordobés en torno a la advocación mariana que va a capitalizar todas las miradas del mundo de la cristiandad.

La hermana mayor de la cofradía matriz, Isabel Moya, señaló que este cartel expresa otra forma de sentir el amor que se le profesa a María Santísima de la Cabeza. «Anuncia que se acerca uno de los momentos más especiales de nuestro calendario y este cartel de Jesús supone de nuevo acercarse a nuestra fiesta para engrandecería aún más», dijo Isabel.

El rector de la Basílica Menor y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, el padre trinitario Luis Migue Alaminos, constató como esta obra es fideligna de como se venera a la Virgen de la Cabeza con el paso de los siglos, «que nos volverá a tocar el corazón en la próxima aparición», anunció.

El concejal de Festejos, Antonio Torres, ponderó como la devoción a patrona sigue latente tras la romería y la novena de Andújar y se felicitó por la sintonía existente entre el Ayuntamiento, la Cofradía Matriz y la Federación de Peñas Marianas ante los acontecimientos que se avecinan, a los que el presidente de la cofradía, Manuel José Gómez, invitó a vivir, «porque son muy esperadas por miles de romeros». Agradeció al obispo de Jaén que consiguiera del Vaticano el Año Jubilar por los 800 años de historia de la devoción.