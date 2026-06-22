El nuevo humilladero será un referente de la devoción a la 'Morenita'

El proyecto de la creación del humilladero tratará de engrandecer el Año Jubilar del octavo centenario y a convertirse en un nuevo referente para la ... devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza en la ciudad.

El acto de presentación tuvo lugar en la sala de caballerizas del Palacio de lo Niños de Don Gome y contó con las intervenciones de Rafael García, promotor y miembro de la comisión; Pedro Palenciano, diseñador del proyecto; Tomás de Jesús Porras, historiador; Francisco Carmona, alcalde de Andújar; Isabel Moya, hermana mayor de la Real Cofradía Matriz y del presidente, Manuel José Gómez. Este monumento, que se ubicará en el cruce de Ronda Mestanza con Ronda San Julián, en la zona conocida como 'La Pontanilla' , combinará dos de las artesanías más representativas de la ciudad; la cerámica y la forja, recuperando además la tradición de los históricos humilladeros como lugar de oración y recogimiento que existían siglos atrás.

Bajadas

Asimismo, con motivo de las bajadas de la Virgen, de la Cabeza será el espacio destinado a la retirada y colocación de las rejas de la jaula, dignificando y engrandeciendo uno de los momentos más emotivos de su llegada a Andújar. El grupo joven de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha tenido un gran peso específico en este proyecto, que perdurará en el tiempo, porque supondrá el punto de partida del peregrinaje desde la ciudad hasta el Santuario. Su inauguración está prevista para septiembre de 2027.

Una cruz de forja será objeto en este humilladero de las oraciones y las plegarias que lancen los devotos y peregrinos al inicio del camino, por lo que quedará para la posteridad.