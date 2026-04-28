La multitudinaria y fraternal romería vaticina el inminente gran Jubileo del octavo centenario

Una de las más multitudinarias romerías que se recuerdan, vivida bajo un ambiente festivo, de concordia y de fervor y fe popular, preludian el gran ... acontecimiento que va a vivir la devoción de la Virgen de la Cabeza con la celebración del octavo centenario, a partir del próximo día 4 de octubre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Menor y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde el obispo de la Diócesis de Jaén, ya emplazó a sus fieles en la homilía del pasado domingo en el Cerro. «Esta Romería no puede quedarse en una celebración más, sino que ha de ser una llamada a preguntarnos qué quiere hoy la Virgen de nosotros y cómo quiere el Señor preparar a esta Iglesia diocesana para ese gran tiempo de gracia», agitó de una manera espiritual el pastor de la iglesia de Jaén.

La actividad comenzó del último día de romería a primeras horas de la mañana con la Misa de Acción de Gracias de la Cofradía Matriz con el dispositivo del Plan del Cerro. Estuvo presidida por el rector del Santuario, el padre trinitario Luis Miguel Alaminos. En declaraciones a IDEAL, Alaminos se ha sorprendido con ese encuentro de familia que se ha producido en torno a la Madre. «De todos los devotos y peregrinos de la Cabeza en muchísima armonía y quienes han participado en esta romería han manifestadouna fe ferviente y un sentimiento de fe hacia la Virgen y un respeto al prójimo». Luis Miguel Alaminos considera que ya se empieza a marcar e horizonte para el octavo centenario.

El Plan del Cerro fue objeto de todos los elogios tras la conclusión de la Romería. En su balance final de este martes día 28 de Abril, El Centro de Coordinación Operativa (CECOP), gestionado por el personal de EMA: 1-1-2 de Jaén y Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), coordinó desde su puesta en marcha un total de 654 comunicaciones.

La XVI edición del Plan del Cerro, que se desactivó ayer a las 22.00 horas, ha concluido sin incidencias de gravedad, con 654 comunicaciones gestionadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 1-1-2) y 140 emergencias coordinadas. El operativo, que se puso en marcha el pasado viernes a las 12:00 horas, ha trabajado un año más por garantizar la seguridad de los peregrinos, la protección del medio natural y el bienestar animal.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha valorado de forma muy positiva «el esfuerzo realizado por los operativos de las tres administraciones que han trabajado de manera coordinada, su profesionalidad y su entrega un año más en una de las romerías más antiguas del país y la más importante de Andalucía Oriental». En esta misma línea, Sanz ha hecho una mención especial a la dedicación de la Cofradía Matriz, junto a la Federación de Peñas Romeras y a todos los peregrinos que «han dado un ejemplo de civismo y han conseguido que la noticia sea la celebración de este encuentro y no las emergencias que se podrían haber producido ante una concentración multitudinaria de personas».

Las cifras del dispositivo

El Centro de Transmisiones (Cetra) del Plan del Cerro, gestionado por personal de EMA 1-1-2 de Jaén y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), ha gestionado un total del 654 comunicaciones y 140 emergencias, la mayoría de las cuales han estado relacionadas con temas sanitarios (49), seguidas de los avisos relativos a servicios sociales (46), especialmente vinculadas a personas con movilidad reducida, así como a incidencias de tráfico (14), cuestiones derivadas de grandes concentraciones (9), seguridad ciudadana (5) y accidentes de circulación (2).

El dispositivo sanitario que ha trabajado en estos días de romería ha atendido a 402 personas, en su mayor parte por patologías de carácter dermatológico, traumatológico y digestivo; de ellas, solo 14 pacientes han sido evacuados a un centro hospitalario, 13 al hospital del Alto Guadalquivir de Andújar y uno al hospital Médico Quirúrgico de Jaén.

En lo que a seguridad se refiere, ayer concluyó una romería marcada por la tranquilidad; la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad ha atendido 350 requerimientos en cuanto a filtros en controles de acceso, 105 patrullas de vigilancia, 30 controles de vehículos y 35 servicios de protección.

Los agentes, además, han identificado a 21 personas, han intervenido en 18 actuaciones relacionadas con grandes concentraciones, han llevado a cabo 17 servicios de auxilio humanitario, han realizado servicios de protección a autoridades de la Junta y han acompañado a las carretas procedentes de Marmolejo y Andújar.

Valoración del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Andújar realizó un balance muy positivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026, una edición que se ha desarrollado sin incidencias graves y en la que, «el amplio dispositivo preparado durante los últimos meses ha funcionado con eficacia tanto en el Cerro del Cabezo como en el conjunto de actividades organizadas durante las semanas previas».

El alcalde, Francisco Carmona, destacó la planificación municipal, la coordinación entre áreas y la colaboración institucional y agradeció de manera expresa la labor realizada por las distintas áreas municipales, con especial mención al área de Servicios, así como a Seguridad, Ciudadana, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Puso en valor el trabajo conjunto desarrollado desde las áreas de Fiestas Patronales y Tradiciones y de Festejos, en la programación de los actos.

a Cofradía Matriz protagonizó ayer un emotivo acto de despedida ante la imagen de la Virgen de la Cabeza en su camarín, antes de iniciar el camino del regreso a Andújar, sabedora, que próximamente. se producirán reencuentros antológicos e inolvidables para la devoción.

El presidente, Manuel José Gómez ha elogiado como se han desarrollado cada uno de los días más significativos. Ensalza el ambiente tan familiar y entrañable que se vivió el Viernes de Romería con la recepción de cofradías filiales en la iglesia de San Miguel, bajo un gran clima de cordialidad Esta estampa tan inédita vino motivada por la lluvia que cayó aquella tarde y para remitir de madrugada, «que motivó un camino espectacular el sábado con un gran acompañamiento en Andújar y por la sierra, que culminó con la presentación espectacular de la cofradía en el Santuario con un gran respeto y fe por parte de toda la gente»., enumera Gómez en su análisis.

Procesión

El máximo responsable de la Matriz, elogió la homilía del obispo, y ensalzó la labor de los anderos durante el desarrollo de la procesión, que culminó con una entrada enfervorizada y plena de bullir romero y mariano. En este sentido, Gómez remarca como intercalaron el esfuerzo, el fervor y el respeto. La Cofradía hizo su entrada anoche Andújar con el colofón de la multitudinaria solemne salve de Acción de Gracias en la iglesia de San Miguel, que coronó una romería marcada por distintas connotaciones, a las puertas de una grandioso 800 aniversario.

Las peña romeras de la ciudad también han tenido su protagonismo en esta Romería con una gran participación en la misa dedicada para ellos el domingo por la tarde en el Santuario. El presidente de la Federación de Peñas y Marianas el Camarín, Ángel Soto, ha ahondado en la fraternidad, armonía y puntualidad que han demostrado las personas que han subido y bajado en carreta. Ayer, durante la bajada se produjeron descansos para almorzar en Lugar Nuevo, por parte de los carretistas de Andújar yen La Cabrera, de los que han hecho el camino desde Marmolejo. El Plan del Cerro se desactivó cuando la última carreta entró a Andújar en la tarde de ayer. .