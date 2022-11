La Morenita del pueblo

Si la Morenita no es del pueblo, dígame sino, como se explica el fenómeno ocurrido el pasado sábado y no me vayan a decir que porque el tiempo acompañó, porque una subida así no se improvisa en unos minutos.

Lo del sábado desbordaron todas las previsiones, con una marea humana que acompañó a la Virgen de la Cabeza, en el regreso a su Basílica y Real Santuario, por el llamado Camino Viejo o Camino de Herradura, hasta el mismo Cerro del Cabezo. Donde ya de noche la esperaba, igualmente un templo abarrotado de fieles devotos. Los peregrinos, esta vez no eran romeros, acompañaron a la sagrada imagen por un camino angosto, lleno de dificultades y donde el polvo por la sequia se hizo notar. Nada importó, durante 15 días, el ambiente se había ido calentando con la oración. Sí, con la oración, porque aunque nos parezca mentira en los tiempos que vivimos de descrédito, el templo de Santa María la Mayor, sede de la Patrona en la ciudad, estuvo lleno de devotos durante todas las jornadas, permaneciendo abierto casi las 24 horas, el último día las 24 y con la participación de los fieles en los cultos que se celebraron. No sólo las convocatorias de las ocho de la tarde ofrecidas por colectivos, peñas , cofradías filiales, de pasión y de gloria o colectivos parroquiales, que podrían hasta tener sus justificación, sino las Eucaristías celebradas a media mañana, donde la participación era masiva. Y no me vayan a decir, que si personas mayores, que si niños de colegios, no. En esas celebraciones te podrías encontrar desde la madre que acababa de llevar a su pequeño al cole, al vecino del pueblo más lejano de la provincia de Jaén, e incluso de provincias andaluzas o Ciudad Real.

Tampoco eran las cofradías, estas han tenido su papel, empezando por la Matriz, pero está claro que esa miles de personas que han pasado por el templo, como las miles que han acompañado a la imagen por la sierra no eran sino devotos de una advocación que mueve los sentimientos y los corazones y que han sentido que después de dos penosos años y la resaca que estamos viviendo, necesitan del apoyo de la Fe para seguir adelante, sino de que esperan en su basílica, abarrotada, mucho más que en Romería a que pasada la media noche Ella se quedara entronizada en su camarín. Hay que tener mucha fe y mucha devoción para aguantar después de un duro camino. Ellos, los auténticos devotos, son los únicos capaces de resistir a tales circunstancias.

Se pretenden dar cifras, incalculables, pues nada se había pensada para semejante desbordamiento de personal. Lo que sí está muy claro, es que nada comparable con las últimas bajadas y sobre todo con la de 2009. Mayor necesidad, es posible, pero nada que ver, ni siquiera en organización.

Aquí se ha dejado ver la verdadera razón de la Bajada, una Acción de Gracias en toda regla, en el que Pontifical fue el culmen de saber comportarse como hijos de la Iglesia, a pesar de la conjunción 'cohetes-campana' y el regreso del sábado de la imagen de la Morenita a su Basílica, el ejemplo de religiosidadpopular más multitudinario que Andújar ha conocido. Remontándonos en la historia y como siempre en la época que pretendemos ocultar, pero que existió y salvando las distancias poblacionales, la bajada, con motivo de las Misiones, en los primeros años de la década de los cincuenta del pasado siglo. Los que pintamos canas o tenemos ya el pelo blanco, aun guardamos en el recuerdo, esa Plaza de España totalmente abarrotada, sin sillas, donde se ofreció la predicación.

O aquellos traslados al amanecer, a algunas parroquias, para no interrumpir el horario de trabajo, incluso aquellas lonas que aislaban del frio, en el lugar que luego sería un nuevo templo parroquial. No me lo pintaron, lo viví y por ello, hemos de alegrarnos que en este 2022, ya no en blanco y negro, sino a todo color, hayan sido muchos los pequeños que además de visitar a la imagen de la Morenita en el templo de Andújar, la hayan acompañado hasta su casa del Cerro.

En todos ellos está el futuro y la devoción a la Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén, Nuestra Señora La Virgen de la Cabeza.