Manuel Vázquez seguirá siendo presidente de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza tras su amplia victoria en las elecciones

Manuel Vázquez Prieto seguirá siendo presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, tras su abultada victoria sobre la candidatura encabezada por Ángel Soto, en unas elecciones ya históricas, no solo por el resultado sino por el contexto en el que se han desarrollado, justo en una pandemia y en los 25 años de la constitución de la junta de gobierno en la Matriz.

Las elecciones se han celebrado este sábado día 6 de noviembre en la sede de la cofradía. Un total de 1767 cofrades estaban llamados a las urnas (de los más de 2.300 que posee). Han ejercido su voto 721 cofrades. La terna de Manuel Vázquez obtuvo 506 apoyos por 196 de la terna de Ángel Soto. Se computaron 13 votos en blanco y seis nulos.

Ánge Soto destacó la numerosa participación de los cofrades y dio la enhorabuena a Vázquez al que le deseó suerte y que engrandeciera aún más la cofradía.

Manuel Vázquez no podía esconder su sastisfacción y orgullo por ganar sus segundas elecciones a la presidencia de forma consecutiva (ya lo hizo como hermano mayor en 2014). «Y por la legitimidad y porque la cofradía sigue viva y porque no me esperaba la participación tan amplia de cofrade». Su punto de mira está en el octavo centenario. «Y esta victoria tan amplia me da aún más legitimidad para colocar a la cofradía donde tiene que estar», señaló. Vázquez concurrió a estas elecciones con la terna integrada por Joaquín Luque como vicepresidente y Manuel José Gómez como tesorero.