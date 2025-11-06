Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salva Marcos con Manuel José Gómez y José María Alcántara, junto al logo. GONZÁLEZ

El logotipo del octavo centenario de la Aparición aúna fe, modernidad y tradición

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Su autor es Salva Marcos y pretende proyectar el espíritu acogedor y vivo de Andújar hacia el futuro en una efemérides histórica

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:29

Este jueves por la tarde, se ha presentado en la sede de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza el ... logotipo que presidirá los actos y cultos del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, que de forma oficial arrancarán el día 4 de octubre de 2026 con la apertura de la Puerta Santa en el Santuario que marcará el inicio del Jubileo hasta el día 8 de diciembre de 2027. El logo es obra de Salva Marcos que trazó diversas propuestas, hasta el diseño final. La tradición, la modernidad, la fe, la sencillez y humildad se conjugan en la imagen que difundirá a nivel universal este acontecimiento histórico de la devoción.

