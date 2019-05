Balance satisfactorio Loas a las fuerzas de seguridad en Romería Presentación del dispositivo de seguridad. ROMERÍA 2019 La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño atribuye la normalidad en estos días al trabajo de los efectivos JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Miércoles, 1 mayo 2019, 12:54

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, destaca que la «profesionalidad» de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la DGT y Parques Nacionales, ha garantizado el buen desarrollo de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar», subraya.

Madueño añade que los 320 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional han conseguido que la cita romera se celebre sin incidentes de orden público destacables «y con un normal transcurso de vehículos, carretas, caballistas y romeros, tanto en las inmediaciones del Santuario como en el núcleo urbano de Andújar» pondera en su balance tras la celebración de la Romería. Por primera vez, la Subdelegación del Gobierno autorizó la subida de 10 enganches al Cerro del Cabezo, de los que finalmente subieron ocho carruajes, «sin contabilizar incidentes», recalca Madueño

Según los datos registrados por el Centro de Lugar Nuevo, el sábado día 27 de abril accedieron a Lugar Nuevo 2.415 vehículos y 6.579 personas. En el Collado de Madroño se contabilizaron el paso de 628 caballos y 354 peregrinos a pie. En el control de la Cabrera, 123 vehículos y 318 personas y por último se han contabilizado el paso de 143 carretas procedentes de Andújar, y 43 carretas de Marmolejo.

Tras el cierre del dispositivo de seguridad en la noche del pasado lunes, Madueño felicita a todos los agentes por los resultados obtenidos en uno de los despliegues policiales más importantes del año en Andalucía. «La extraordinaria coordinación entre todos los participantes del dispositivo ha vuelto a suponer una garantía de seguridad, de orden público y de tranquilidad para los miles de romeros y visitantes que llegan al Santuario desde todos los rincones»

Incidentes

El operativo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha saldado con la formulación de 11 denuncias por tenencia de drogas, una denuncia por alteración del orden público, una por tenencia de animales potencialmente peligrosos, una por circular con vehículo a motor superando los límites establecidos de tasa de alcohol, sin ser constitutivo de delito, dos denuncias por circular con vehículo a motor bajo el efecto de sustancias estupefacientes (drogas), catorce denuncias por diversa normativa de seguridad vial y una denuncia al reglamento general de vehículos. El resumen del dispositivo aporta otros incidentes que muestran la baja incidencia de delitos cometidos durante esta Romería como, por ejemplo, el hurto de dos teléfonos móviles y documentación, dos denuncias por hurto de objetos en sendas carretas. Destacar que se realiza entrega por ciudadanos que se han encontrado diversos objetos y posteriormente se procede a localizar a sus propietarios.

La Guardia Civil ha desplegado un total de 237 efectivos de diferentes escalas en el operativo. Los agentes han contado con 63 vehículos de 4 ruedas y 66 motocicletas y un helicóptero de vigilancia y transporte urgente y un escuadrón de caballería, que iniciaron su misión en el Cerro y carreteras y caminos de acceso desde el viernes 26 de abril.

El Seprona acompañó a las carretas a su paso por la finca pública de Lugar Nuevo, en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, con el objeto de ordenar la marcha y velar por el cumplimiento de las normas medioambientales. El Cuerpo Nacional de Policía ha destinado para este dispositivo especial 83 efectivos, cuya misión se ha centrado en el área urbana de Andújar, con patrullas a pie y en 18 vehículos que han vigilado la ciudad, junto con una Unidad de Caballería integrada por 10 miembros.

El dispositivo previsto ha prestado especial atención al control y regulación del tráfico durante la romería, para mantener la fluidez y seguridad del tráfico y hacer respetar las prescripciones y limitaciones establecidas para la circulación.

Todo con normalidad

El dispositivo sanitario especial se ha desarrollado con normalidad y ha resuelto el 97,5% de casos sin necesidad de desplazamiento

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 ha atendido a 432 personas en el dispositivo sanitario especial organizado por la Consejería de Salud y Familias para prestar asistencia a todos aquellos que se han desplazado al Parque Natural de la Sierra de Andújar para celebrar la Romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana. Esto supone un 7,7% más de asistencias realizadas por los equipos sanitarios con respecto al año anterior, en el que atendieron 401 personas. El dispositivo sanitario ha contado con la presencia del director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, José Luis Pastrana. El día de mayor actividad asistencial para el equipo de profesionales que han formado este dispositivo fue el sábado, desarrollándose el trabajo desde la activación del dispositivo con total normalidad. El 97,5% de los pacientes han sido asistidos 'in situ' por los profesionales desplazados al Cerro del Cabezo.

La Federación de Peñas explica el retraso de las carretas

La Federación de Peñas Romeras y Marianas 'El Camarín' ha pedido disculpas a todas las carretas y a la ciudadanía por no haber podido realizar el paseíllo completo el lunes por la noche. «Nosotros hemos querido velar, sobretodo, por la seguridad de los carreteros, y aunque no es excusa, al ser nuestro primer año no hemos sabido coordinar horario con seguridad, pero estamos completamente seguros de que no volverá a pasar». Entraron dos horas más tarde a la ciudad para no incurrir en exceso de velocidad por el trayecto. A partir de la carreta 50 no se hizo el recorrido por la ciudad para dejar el paso a la Cofradía Matriz para hacer su recorrido por la ciudad.