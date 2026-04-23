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Las mujeres de la cofradía recogen las flores de las fieles. GONZÁLEZ

Llegó la hora de la verdad esperada

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Andújar se llena de fragancias, promesas e ilusiones en la multitudinaria ofrenda floral

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 23 de abril 2026, 22:06

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Andújar celebra en la tarde-noche de hoy la ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza, uno de los actos más representativos de los ... días previos a la Romería, que congrega a numerosos colectivos y vecinos en el centro. Todo ha comenzado con el traslado de la imagen de la Virgen de la Cabeza desde su capilla hasta la Plaza de España, en un recorrido acompañado por numerosos devotos que participaron en este momento tan significado.

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