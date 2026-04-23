Llegó la hora de la verdad esperada
VIRGEN DE LA CABEZA ·Andújar se llena de fragancias, promesas e ilusiones en la multitudinaria ofrenda floral
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Jueves, 23 de abril 2026, 22:06
Andújar celebra en la tarde-noche de hoy la ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza, uno de los actos más representativos de los ... días previos a la Romería, que congrega a numerosos colectivos y vecinos en el centro. Todo ha comenzado con el traslado de la imagen de la Virgen de la Cabeza desde su capilla hasta la Plaza de España, en un recorrido acompañado por numerosos devotos que participaron en este momento tan significado.
Una vez en la plaza, tiene lugar la ofrenda floral, presidida por representantes de la Cofradía Matriz, el Ayuntamiento, la Orden Trinitaria y el clero. Miembros de colectivos, centros educativos, cofradías filiales y peñas romeras depositan sus flores ante la Virgen, conformando un amplio y vistoso manto floral que condensa el amor de un pueblo hacia la 'Reina de Sierra Morena', y de los corazones.
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