El Jubileo de la Virgen de la Cabeza ya tiene logo oficial

El Año Jubilar Diocesano con motivo del VIII Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza ya tiene identidad gráfica. La propuesta presentada ... por el artista torrecampeño Francisco Galán Galán, bajo el título «800 años de fe, historia y devoción», ha sido elegida por el jurado del concurso convocado por la Diócesis de Jaén como logo oficial del Año Jubilar, que comenzará el próximo 4 de octubre.

El jurado ha seleccionado la propuesta ganadora entre más de 25 trabajos, recibidos desde diferentes puntos de la geografía española y también desde otros países, como Brasil. Una participación que, según los miembros del jurado, pone de manifiesto la amplia acogida de la convocatoria y el vínculo que la devoción a la Virgen de la Cabeza genera más allá de las fronteras de la provincia.

La convocatoria buscaba diseñar no solo una imagen, sino una marca gráfica capaz de identificar el Año Jubilar en sus diferentes soportes y aplicaciones, con especial atención a su versatilidad y adaptación a distintos formatos. Las propuestas debían ser originales e inéditas y presentarse acompañadas de un manual básico de aplicación que recogiera, entre otros aspectos, sus diferentes versiones, tipografías, colores, usos y adaptaciones.

Un logotipo que reúne ocho siglos de historia

La propuesta de Francisco Galán construye su significado a partir de diferentes elementos vinculados a la historia y a la devoción a la Virgen de la Cabeza.

El 8 representa el camino del peregrino y el carácter infinito de una devoción transmitida de generación en generación. En la composición aparecen, también, el olivo, como signo de identidad de Jaén; la figura de la Virgen, como presencia maternal; y el pastor, como referencia a la misión evangelizadora de la Iglesia.

Uno de los elementos más singulares de la propuesta se encuentra en la propia construcción del logotipo. La curva superior del cero central, unida a la línea que divide el último cero y conecta visualmente con el centro del ocho, dibuja de manera sutil la silueta del Cerro del Cabezo, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Esa misma forma puede evocar también el manto protector de María, que acoge y cobija a quienes acuden a ella.

El propio autor explica que la composición pretende condensar en una única imagen la historia de estos ocho siglos: el camino del peregrino, la tierra de Jaén, la presencia de María, la misión de la Iglesia y el Cerro del Cabezo, lugar hacia el que siguen convergiendo miles de peregrinos.

«Este logotipo no pretende únicamente conmemorar un aniversario. Aspira a convertirse en un símbolo de comunión, identidad y esperanza, capaz de representar a toda la provincia y a toda la Diócesis de Jaén en torno a su mayor devoción mariana».

En palabras de su creador, la propuesta reúne tres dimensiones inseparables: la fe, representada por la Virgen y el pastor; la tierra, simbolizada por el olivo y Sierra Morena; y el pueblo, reflejado en ese camino de generaciones de peregrinos que, desde hace 800 años, continúan ascendiendo hasta el Santuario.

Mención especial

El jurado acordó igualmente conceder una mención especial a la propuesta titulada «Por los siglos de los siglos», presentada por Alejandro Gila Guil y José Alberto Carmona Arroyo, en reconocimiento a su calidad y a su capacidad de adaptación y aplicación a diferentes soportes.

De acuerdo con las bases del concurso, el premio principal está dotado con 500 euros, mientras que las menciones especiales pueden estar dotadas con 100 euros. El fallo del jurado se hará público conforme a lo establecido en la convocatoria y tiene carácter inapelable.

Con este nuevo logotipo, la Diócesis de Jaén cuenta ya con la identidad visual que acompañará las celebraciones y actividades del Año Jubilar Diocesano por el VIII Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, una celebración que quiere mirar a ocho siglos de historia desde la fe y, al mismo tiempo, abrir un nuevo camino de esperanza y encuentro.