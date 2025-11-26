Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Representantes de las hermandades en el templo de la Basílica. CEDIDA POR MARÍA BELMONTE

El Jubileo una a las devociones ancestrales de la Virgen de la Cabeza y el Cristo de la Luz

RELIGIÓN ·

La Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de Dalias realiza una intensa visita a la ciudad y el Santuario de Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:57

Unión fraternal entre dos de las devociones más ancestrales de Andalucía. La Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de Dalias ( ... Almería) y las hermandades de la Virgen de la Cabeza de Andújar y de Almería vivieron el pasado fin de semana un encuentro inolvidable en la ciudad andujareña y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza con motivo del Año Jubilar de la Esperanza que celebra la iglesia diocesana.

