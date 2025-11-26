El Jubileo una a las devociones ancestrales de la Virgen de la Cabeza y el Cristo de la Luz

Unión fraternal entre dos de las devociones más ancestrales de Andalucía. La Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de Dalias ( ... Almería) y las hermandades de la Virgen de la Cabeza de Andújar y de Almería vivieron el pasado fin de semana un encuentro inolvidable en la ciudad andujareña y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza con motivo del Año Jubilar de la Esperanza que celebra la iglesia diocesana.

La comitiva almeriense hizo un recorrido cultural Andújar y fue recibida por la Real Cofradía Matriz en su sede, donde enseñó los entresijos de la Romería de la Virgen de la Cabeza. Después disfrutaron de una cena en la sede de la peña flamenca Los Romeros, donde los expedicionarios probaron los productos típicos de la tierra como el canto y el flamenquín.

Ya en la Basílica Menor y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, se celebró una entrañable misa de hermandad, que estuvo cantada por el coro de la Cofradía de Cristo de la Luz. La visita concluyó con una comida en un hotel de Andújar.