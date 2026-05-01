Isabel Moya será de nuevo hermana mayor de la Cofradía Matriz de Andújar

Isabel Moya será de nuevo hermana mayor de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. Su candidatura contó con el ... visto bueno de los cofrades que ejercieron su derecho en la tarde-noche del jueves en los comicios que tuvieron lugar en la sacristía de la parroquia de San Miguel Arcángel.

Un total de 406 votos se emitieron de los 1.951 cofrades con pleno derecho a voto. En total se computaron 403 votos a favor, por tres en blanco. Isabel Moya volverá a ser la hermana mayor de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza en este año 2026 y en la romería de 2027, tras ejercer este cargo entre los años 2023 y 2024. La única candidatura que concurrió a estos comicios fue la de Isabel Moya, a tenor de lo que dicta el artículo 25 de los estatutos que recoge la elección del Hermano Mayor, el cargo representativo de la cofradía. Moya se emocionó en su discurso pronunciado tras conocerse el resultado de la votación, donde contó con el gran respaldo de los cofrades que fueron a votar.

Tras la novena

Isabel Moya es la quinta mujer en ocupar el cargo de hermana mayor de la Real e Ilustre Cofradía Matriz en su secular historia, tras María del Carmen de Torres, María José Expósito, Araceli González y Eva Soto, por este orden. Isabel Moya tomará el cetro y se le impondrá le banda de hermana mayor tras la procesión de regreso de la imagen vicaria a la ermita de la calle Ollerías, Sustituirá en el cargo a José María Alcántara , quien lo ha ostentado en el último año. Por otra parte, el pasado jueves arrancó en la parroquia de San Miguel Arcángel la novena que se le tributa a la imagen vicaria de la Virgen de la Cabeza que desde el pasado jueves día 23 de abril permanece en esta parroquia tras la ofrenda floral del pasado Jueves de Romería.

La novena terminará el viernes día 8 de mayo, donde participarán todas las parroquias. El sábado día 9 de mayo será la Fiesta Principal de Instituto, que precederá a la procesión de regreso de la Virgen a su ermita de la calle Ollerías, que recorrerá las calles de la ciudad en medio de escenas de gran fervor.