Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PREGÓN DE FRANCISCO MANUEL CARRISCONDO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Gran pregón de romería de Francisco Carriscondo Esquivel

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Iliturgitano de nacimiento fue todo un lujo de pregonero, enamorado de las palabras, de Andújar y de la devoción a la Virgen de la Cabeza

ISABEL RECA

ANDÚJAR

Martes, 21 de abril 2026, 12:24

Comenta

El pregón, pronunciado en el Teatro Principal, lleno hasta la bandera, de un público deseoso de escuchar a uno de sus hijos más ilustres en ... la Historia reciente, fue una convocatoria a la fiesta, «la fiesta que no es otra sino la Romería de Nuestra Señora de la Cabeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A partir de este día una DANA llega a Granada con tormentas fuertes y lluvias de barro
  2. 2 Un cardiólogo alerta por el consumo de café: «Este es el efecto en tu corazón y tus vasos sanguíneos»
  3. 3

    El examen perfecto en las oposiciones a Policía Local de Algarinejo
  4. 4 Pronóstico muy grave para Morante de la Puebla tras sufrir una cogida en Sevilla
  5. 5 El polvo sahariano invade Granada: día marcado para la calima y nuevas lluvias de barro
  6. 6 El PSOE de Granada lanza una candidatura «contra el deterioro de los servicios públicos» del gobierno de Moreno
  7. 7

    Un monumento para las vías del tranvía aparecidas en Cervantes: «Son de gran valor histórico para Granada»
  8. 8 La heladería que crea «los helados más granaínos»: de Alhambra 1925, queso Las RRR y aceite de Íllora
  9. 9

    El examen perfecto en las oposiciones a Policía Local de Algarinejo
  10. 10 Empiezan a instalar los nuevos resaltos en 16 calles de Granada: vías afectadas y fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gran pregón de romería de Francisco Carriscondo Esquivel

Gran pregón de romería de Francisco Carriscondo Esquivel