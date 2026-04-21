Gran pregón de romería de Francisco Carriscondo Esquivel

El pregón, pronunciado en el Teatro Principal, lleno hasta la bandera, de un público deseoso de escuchar a uno de sus hijos más ilustres en ... la Historia reciente, fue una convocatoria a la fiesta, «la fiesta que no es otra sino la Romería de Nuestra Señora de la Cabeza.

El pueblo que la celebra, el pueblo de Andújar, tiene un pregonero cuya misión es anunciar e invitar a la fiesta, en este caso arropado por 800 años de tradición y 59 pregoneros que le han precedido». Fue algo que consiguió con una intervención que fue creciendo y entrando en el alma de los asistentes. En opinión del profesor

Carriscondo, todo el mundo en Andújar pregona la fiesta a su manera. Él lo hizo como un elogio a la palabra, «Sólo la palabra», lo tituló, pues no en vano, no sólo está involucrado en cuestiones de la ciudad de Andújar, como el Vocabulario Andaluz, sino que precisamente ese Vocabulario, el de Alcalá Venceslada, fue el objeto su tesis doctoral, con posteriores ediciones de la misma y estudios sobre ella.

Pero tan ilustre personaje y paisano, como Francisco M. Carriscondo, con trece libros publicados, dejó claro en su alocución que con ser pregonero de la Romería de la Virgen de la Cabeza se había cumplido un sueño, un sueño como escritor iliturgitano, como literato. Aun no siendo muy de pregones, sobre todo de Semana Santa, «me gusta la Semana Santa, pero no tengo conocimiento», se ha dado en él, una vez más como en otros pregoneros que le precedieron, que lo fue de la Peña «El Madroño». El pregonero, mucho tiempo reivindicado como joven promesa de este menester, como aspirante a ese atril, ha llegado, dijo, en el momento que menos se lo esperaba, cuando afincado en Málaga, «ya había perdido la esperanza de serlo» Pero no le faltó mentor, Francisco Fuentes, «que con tesón, año tras año y alcalde tras alcalde, hasta que al final ha llegado» al que mostró su agradecimiento.

Tan original pregón escrito y pronunciado prácticamente todo él en verso popular, muy sencillo, pero a la vez muy profundo, no dejando ni una sola faceta de las que componen más que la romería, esa tradición fervorosa tradición que tuvo «como primer pregonero al pastor Juan de Rivas» hasta el 60 que ha sido él. Supo dejar ver la raigambre que tiene esta fiesta, no solamente en Andújar, sino en todas las diócesis, la provincia y luego también la historia que arrastramos.

Pero no vino de advenedizo o novato,» vengo con la responsabilidad que me han dado de continuar con el pregón, continuar con estos años de historia y ser cronista de esa historia y de verdad pensar que bueno, vivimos en un entorno privilegiado por nuestra historia, por nuestro paisaje, por nuestra digamos por las personas, la sociedad que formamos aquí en este pueblo, la gente que hay, eso para mí es muy importante y como hijo del pueblo, pues yo tengo que reivindicar eso y aparte también que el pregón etimológicamente hablando significa convocatoria. Y convocó a la fiesta, sin hacer alardes de de literatura, ni alardes de de musicalidad; convocó a la fiesta y estimuló a la gente a vivir esa fiesta con, la historia, la gente, el pueblo: Ha sido un pregón muy volcado en la Virgen de la Cabeza y en el pueblo, «que la sigue con devoción y que organiza su fiesta, que es el pueblo de Andújar». Mostró a Andújar y la Virgen de la cabeza son como las dos caras de la misma moneda,» no puedes separar una de la otra, yo puedo hablar de la Virgen, puedo hablar de su fiesta, pero no puedo dejar de hablar de la gente que hay detrás de esa fiesta». Respecto al Santuario relató sus vivencias y su soledad con la Imagen: Del camino, como camino de vida y de la personal romería. Fue un pregón poliédrico, como prueba, la intervención entre el público de algunos de sus profesores, con muchas facetas, subrayando «Yo solamente soy la cara visible que doy un pregón en un teatro, pero quien pone, por ejemplo, adorna la calle o adorna su balcón también es pregonero a su manera a su manera, porque está anunciando la fiesta, está llamando a vivir la fiesta, está convocando, que es el sentido del pregón, a.la personal romería.

Previa a la intervención del pregonero, el alcalde de la ciudad Francisco Carmona hizo una especial invitación a participar en esta Romería, «en la que todo el personal del Ayuntamiento pone su esfuerzo para que sea mejor cada año». El hermano mayor de la Cofradía Matriz, José Mª Alcantara recordó su año de pregonero en 2019 y deseo a todos una feliz Romería. La encargada de la presentación del pregonero fue su antecesora el pasado año Mercedes Fernández, quien fundamentalmente se centro en las cualidades personales del pregonero.