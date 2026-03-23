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Integrantes de la comitiva se adentraron en la alfombrada sierra. CEDIDA

La Garrocha de Sierra Morena' realiza una peregrinación ecuestre cargada de añoranza

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Esta Asociación Cultural 'La Garrocha de vadea la sierra a caballo en memoria de José Antonio Hinojo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 23 de marzo 2026, 13:42

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La Asociación Cultural Ecuestre 'La Garrocha de Sierra Morena', sigue realizando actuaciones que tratan de dotar de relevancia al caballo en la Romería de la ... Virgen de la Cabeza, uno de los pilares en los que se sustenta esta devoción ancestral.

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ideal La Garrocha de Sierra Morena' realiza una peregrinación ecuestre cargada de añoranza

La Garrocha de Sierra Morena&#039; realiza una peregrinación ecuestre cargada de añoranza