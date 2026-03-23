La Garrocha de Sierra Morena' realiza una peregrinación ecuestre cargada de añoranza

La Asociación Cultural Ecuestre 'La Garrocha de Sierra Morena', sigue realizando actuaciones que tratan de dotar de relevancia al caballo en la Romería de la ... Virgen de la Cabeza, uno de los pilares en los que se sustenta esta devoción ancestral.

Este colectivo acaba de realizar una peregrinación ecuestre al Santuario de la Virgen de la Cabeza, dedicada a la memoria de José Antonio Hinojo, quien fuera hermano mayor de la Cofradía Matriz y persona muy involucrada con el defenir del mundo del caballo, como lo es también su viuda, la pregonera de la Virgen de la Cabeza del año pasado, Mercedes Fernández, quien agradeció este gesto con unas bellas palabras que provocaron un estallido de lágrimas que brotaron del corazón, la añoranza y el reconocimiento.

Por otra parte, la 'Garrocha de Sierra Morena, homenajeó en una comida al profesor de SAFA-Andújar, Ángel Cañones, que entre otros de sus méritos, ha diseñado la medalla de este colectivo, aparte de crear el logotipo de la banda Maestro Amador y de las potencias del Cristo de la Columna de Andújar.