La Federación de Peñas Marinas acrecienta la difusión del costumbrismo romero

La Federación de Peñas Romeras y Marianas 'El Camarín' se está convirtiendo en los últimos años en el motor social que propulsa y fortalece ... el costumbrismo más acendrado y exquisito de la devoción de la Virgen de la Cabeza, porque ofrece la vertiente más pura y profunda del amor y la fe a la tradición, donde sus peñistas ejemplifican la fe, la confraternización y la fe a caballo, en carreta, bajo las andas, con los enganches, el peregrinaje, el cante, y como nexo de unión la fe que han inculcado los mayores.

El acto de la presentación del cartel de su fiesta, que se va a celebrar el próximo domingo día 22 de febrero en el santuario, fue el fiel reflejo de ese sentimiento popular tan natural. La antigua iglesia de Santa Marina se impregnó de ese fervor romero, a la vez que los participantes pidieron la intersección de la Virgen para que las intensas lluvias de estos días no causaron estragos a las familias del municipio.

El cartel anunciador es obra de Eva María Luque, integrante de la peña Reina de la Serranía, que con el título 'Sueño Cumplido', muestra de espaldas a mujeres ataviadas con traje de gitana, aguardando con expectación el paso de la Virgen de la Cabeza por la zona de los albergues romeros, en esa ensoñada mañana del último domingo del mes de abril, cuando la 'Morenita', desata el júbilo y la fe incontenibles por las faldas del cerro sacral de Cabezo. La ganadora mostró un gesto solidario, porque donó el cheque de los 300 euros a la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, con motivo de su encuentro que va a desarrollar con las asociaciones de niños oncológicos Ales de Jaén y Málaga el primer fin de semana del mes de marzo. El segundo premio se lo llevó Soraya Criado García, de la peña romera Los Tardones, y el tercero recayó en María Ramírez, integrante de la peña Juventud Romera.

Federado Distinguido

Uno de los momentos más candentes de la noche llegó cuando la presentadora del acto, Julia Lara, desveló en quien recaería la distinción 'Federado de Honor', que se le concedió en esta edición a Félix García Sánchez, en reconocimiento a su larga y destacada trayectoria como peñista. Fue uno de los precursores de la subida a carreta en romería en los albores de la década de 1980 y uno de las personas que estuvieron presentes en la fundación de la peña Caseta Andaluza Cultural con cuatro décadas de andadura.

El presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, Manuel José Gómez, en calidad de amigo personal del galardonado, ensalzó las cualidades de Félix, que ameniza las romerías con su cante y su devoción. El galardonado estuvo arropado por sus familiares. El propio Manuel José Gómez, ya en calidad de presidente de la Hermandad, desveló el gestó que la Federación va a tener con motivo de la celebración del octavo centenario con el encargo al orfebre andujareño Capilla de unas coronas y rostrillo de la Virgen que se habían perdido, por lo que las peñas romeras, van a dejar su sello para la posteridad y va a contribuir a restaurar el patrimonio perdido.

Cerró el acto el presidente de la Federación de Peñas, Ángel Soto, quien anunció que en junio deja el cargo para dedicarse de lleno a la vicepresidencia de la Cofradía Matriz y cumplir los cuatro años de mandato. Agradeció la colaboración que le han brindado las administraciones para cumplir con las peticiones del colectivo que agrupa a las peñas.