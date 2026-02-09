Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACTO DE ENTREGA DEL GALARDÓN FEDERADO DE HONOR A FÉLIX GARCÍA Y GANADORAS DE LOS PREMIOS DE FOTOGRAFÍA. GONZÁLEZ
Su presidente, Ángel Soto, que anunció su despedida, agradeció el apoyo que le han brindado las administraciones

La Federación de Peñas Marinas acrecienta la difusión del costumbrismo romero

VIRGEN DE LA CABEZA ·

La presentación del cartel de su fiesta y de la concesión del galardón de Federado Distinguido ejemplifica su implicación con la devoción

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 9 de febrero 2026, 13:26

Comenta

La Federación de Peñas Romeras y Marianas 'El Camarín' se está convirtiendo en los últimos años en el motor social que propulsa y fortalece ... el costumbrismo más acendrado y exquisito de la devoción de la Virgen de la Cabeza, porque ofrece la vertiente más pura y profunda del amor y la fe a la tradición, donde sus peñistas ejemplifican la fe, la confraternización y la fe a caballo, en carreta, bajo las andas, con los enganches, el peregrinaje, el cante, y como nexo de unión la fe que han inculcado los mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La persona sin hogar más VIP de Granada
  2. 2

    Abusa de una joven ebria que le pidió que no la dejara sola en una fiesta porque tenía miedo
  3. 3

    Todos los colegios de Granada excepto tres tendrán clase este lunes
  4. 4 El transportista de Granada que convenció a Leroy Merlin de que es el más rápido
  5. 5 Sentidos tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada
  6. 6 Pedro Sánchez visitará Huétor Tájar este lunes
  7. 7 «La mitad de la aceituna se queda en el suelo y la otra se la lleva el agua»
  8. 8 Asalta una joyería de Granada con una pistola de aire comprimido y acaba detenido
  9. 9 Pablo Linde y Raúl Casares, los granadinos que te llevan la dieta a casa para que adelgaces sin cocinar
  10. 10

    La sucesión de temporales provoca daños en la mitad de los pueblos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Federación de Peñas Marinas acrecienta la difusión del costumbrismo romero

La Federación de Peñas Marinas acrecienta la difusión del costumbrismo romero