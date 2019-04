Una exposición recorre toda la historia de la devoción de la Virgen de la Cabeza La muestra estará abierta hasta el próximo día 15 de mayo. / J. C. GONZÁLEZ CULTURA Y DEVOCIÓN Su base es el archivo del Real Santuario de Sierra Morena y recoge 30 paneles en facsímil y 26 legajos originales JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Miércoles, 3 abril 2019, 13:19

újar. La sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura acoge desde hasta el día 15 de mayo la exposición 'Historia de la Virgen de la Cabeza en el Archivo de su Basílica y Real Santuario', organizada por el Ayuntamiento de Andújar y el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación de Jaén y con la colaboración del Obispado de Jaén y la Comunidad Trinitaria.

La muestra se compone de un total de 30 paneles en facsímil y 26 legajos originales expuestos en vitrinas, donde se pueden contemplar documentos, libros, reglamentos, estatutos o inventarios de incalculable valor desde el siglo XVI. Entre otras joyas, se exhibe una copia de la Bula del Papa Julio III del año 1552 confirmando a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza el derecho del patronazgo sobre el Santuario, un documento procedente del libro de registro e inventario del Santuario y hospital en la ciudad de Andújar, con fecha de 15 de marzo de 1594, o unas facturas por el retablo del altar mayor del Santuario de principios del siglo XVII.

El acto de inauguración del pasado lunes por la noche puso de relieve la importancia de preservar y engrandecer la Romería y la devoción a la Virgen de la Cabeza, «una tradición centenaria que dinamiza la vida social de nuestra ciudad, pero igualmente de nuestra provincia». manifestó el concejal de Patrimonio, Pedro Luis Rodríguez, quien agregó que la muestra exhibe unas verdaderas joyas documentales, «que nos permiten descubrir elementos, matices y particularidades que han ido moldeando y enriqueciendo este legado hasta llegar a nuestros días», ponderó Rodríguez.

El edil hizo alusión a que los documentos expuestos constituyen sólo una pequeña parte del archivo del Santuario y apuntó que se está pendiente de la firma de un convenio con el Instituto de Estudios Giennenses y el propio Obispado para poder digitalizarlo todo y ponerlo a disposición de las personas interesadas en conocer más detalles sobre la devoción mariana y la Romería a través de internet. El comisario de la muestra, Enrique Gómez, subrayó el trabajo realizado en el archivo del Santuario y destacó su valor. «Se encuentra protegido dentro de la catalogación como Bien de Interés Cultural, con carácter etnológico desde 2013, de la Romería», indicó Enrique Gómez, quien agregó que este archivo encierra el «ADN de nuestra Romería». Rememoró como los documentos se salvaron de la Guerra, no así la primitiva imagen de la Virgen. En este aspecto resaltó la labor de los padres trinitarios.

El rector de la basílica menor y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Pascual Villegas, incidió en la importancia de los archivos, a los que calificó de vitales y necesarios porque «nos permiten disfrutar de lo que la historia nos ha legado sobre la Virgen de la Cabeza», señaló. El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, puso en valor el apoyo del IEG a esta actividad y resaltó que la muestra ayuda a conocer la devoción a la Morenita. El vicario general de la Diócesis de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, ensalzó la colaboración entre las entidades que han hecho posible la exposición y la función de los archivos. «Forman parte del patrimonio cultural como depositarios de la memoria colectiva», remarcó. Tras las discursos, el saxofonista, Ray Jiménez, y Jorge Plata, al acordeón, deleitaron a los asistentes con unos temas romeros.

Ausencia de la Matriz

Los responsables actuales de la Cofradía Matriz no asistieron a la inauguración, aunque si lo hicieron antiguos cargos. Esta institución envió ayer un comunicado en el que mostraba su satisfacción «ante la divulgación y proyección de su historia documental a través de los archivos conservados y custodiados en la Basílica y Real Santuario», aunque unos renglones más abajo lamentó no haber asistido a la inauguración de dicha exposición, «debido a que la cofradía no ha recibido en ningún momento invitación oficial, por parte de la organización, ni instituciones implicadas, algo que nos parece un auténtico despropósito», deploró la cofradía.

Responsables de la organización han confirmado que personalmente si se ha entregado en mano al presidente la invitación. Detrás de este incidente subyace el hecho que la Matriz no haya figurado como una de las entidades organizadoras (su anagrama no aparece en los libros de la exposición). Integrantes de la cofradía han precisado que esos documentos «los ha custodiado durante mucho tiempo y son la historia de la propia cofradía», esgrime.

Posible subida de los enganches en la Romería

El Ayuntamiento acogió ayer la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que, entre otros asuntos, se abordó la coordinación de todos los dispositivos decara a la Romería de la Virgen de la Cabeza. Estuvo presidida por el alcalde andujareño, PacoHuertas, junto a la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, y contó con la presencia de la delegada del Gobierno, Maribel Lozano, así como representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía adscrita a la Junta, Protección Civil y Emergencias112, así como Policía Local y Parque de Bomberos.

Huertas explicó que en la reunión las administraciones han puesto sobre la mesa los medios y recursos que van a poner a disposición en el dispositivo de seguridad, así como la forma en que se van a coordinar. «Además, se han ultimado pequeños detalles, para ser la base tanto para que la Subdelegación del Gobierno emita las resoluciones oportunas que den cobertura legal a la celebración de la Romería en Andújar, la subida y el Santuario, así como para presentar definitivamente el Plan del Cerro», declaró el regidor.

En la reunión se trató también la posible subida de carruajes al Cerro. En este sentido, el alcalde confirmó que el Ayuntamiento va a solicitarlo una vez que se dan las circunstancias para ello.