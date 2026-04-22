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DESFILE DE LA COMITIVA POR LAS CALLES. ANDUJAR EXPRESS

Esplendorosa romería escolar por las calles de Andújar

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Espectacular tremolar de las banderas de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y de las banderas infantiles del colegio Cristo Rey

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 22 de abril 2026, 19:20

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La XXIV Romería Escolar ha vivido este miércoles su día grande con el desfile que maravilló por las calles de Andújar. Antes se produjo la ... concentración en Pontanilla, donde la comitiva de los colegios de la ciudad, inició su rumbo hacia el colegio Isidoro Vilaplana, donde se produjo la recepción y la ofrenda de flores.

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