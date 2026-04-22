Esplendorosa romería escolar por las calles de Andújar
VIRGEN DE LA CABEZA ·Espectacular tremolar de las banderas de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y de las banderas infantiles del colegio Cristo Rey
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Miércoles, 22 de abril 2026, 19:20
La XXIV Romería Escolar ha vivido este miércoles su día grande con el desfile que maravilló por las calles de Andújar. Antes se produjo la ... concentración en Pontanilla, donde la comitiva de los colegios de la ciudad, inició su rumbo hacia el colegio Isidoro Vilaplana, donde se produjo la recepción y la ofrenda de flores.
Espectacular fue el tremolar de las banderas de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y de las banderas infantiles del colegio Cristo Rey. La jornada culminó en el patio del CEIP Isidoro Vilaplana, centro educativo que auspició esta romería escolar.
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