Una espléndida jornada de Lunes de Romería corona la romería del encuentro

Carretas esta tarde por la Plaza Vieja. / J. C. G.

Anoche, con el rezo de la solemne salve en la parroquia de San Bartolomé de Andújar y la entrada de carretas y caballos en la ciudad, se puso el telón a la 'Romería del Reencuentro', que ha supuesto una catarsis y una renovación de sensaciones dentro del amplio espectro que rodea a la singular y universal devoción de la Virgen de la Cabeza.

El regreso de esta fiesta mariana, religiosa y popular, han devuelto el torrente de vivencias íntimas y colectivas de los devotos de María Santísima de la Cabeza, tras pasar por dos años aciagos que han devuelto la pasión y la fe en este irrepetible encuentro cara a cara con la 'Reina de Sierra Morena'.

El lunes romero es donde la comitiva de la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y el cortejo de carretas y caballos pone rumbo a Andújar desde el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Fue un día intenso, porque esta jornada mezcla la tristeza y desazón por el fin de la romería, pero con el gozo de haber vivido una romería más. Si cada una de ellas, reserva momentos únicos y evocadores, la de este año ha dejado una profunda huella, preñada de alegría y alborozo, porque al fin, se pudo celebrar.

Misa de despedida

La agenda se inició a las 10 de la mañana con la Misa de Acción de Gracias al dispositivo del Plan del Cerro, que le dedica corazón, amor y entrega incondicional, aparte de su vocación de servicio y salvaguarda de los miles e romeros.

La Eucaristía estuvo presidida por el rector del Santuario, el padre Luis Miguel Alaminos, quien agradeció el papel de todas las fuerzas de seguridad por la labor que han realizado. En este culto copa su emotivo y especial protagonismo la Guardia Civil, por la unión afectiva que existe entre la Virgen de la Cabeza, a ser su 'capitana general', y para la benemérita, que pone toco el corazón en su labor que les deja una huella imborrable. Su entrega y dedicación es correspondida todos los años con el cariño y la gratitud de la gente.

El acto de despedida de la Cofradía Matriz ante la Sagrada Titular, resultó especialmente emotivo para sus integrantes, quienes han tenido experiencias inolvidables, que ha desatado las emociones más profundas, como la del hermano mayor, Antonio Barrios, «por fin hemos visto pasear a la Virgen, tras dos años de espera». Por cierto, Barrios es el único a hermano mayor para el próximo año en la elección y espera disfrutar esa acogida que les ha dispensado el pueblo de Andújar con él, su hermana y el resto de la junta de gobierno. «Nos hemos sentidos arropados en todos los actos», se congratuló.

El vocal de Patrimonio de la Cofradía Matriz, el joven Jesús Casado, ha visto cumplido un sueño al ser partícipe del traslado de la Virgen a las andas procesionales, «ha sido una emoción bonita y de corazón tras dos años sin procesión entronizar a la Virgen en las andas y recogerla de las manos del hermano mayor, el presidente y el alcalde, «esto es muy grande, entregarla a los anderos para que la Virgen repartiera esperanza por todo su cerro bendito», confesó embargado por la emoción Casado, quien le agradeció al presidente de la Matriz, Manuel Vázquez, quien le encargara ser unos de los vocal de patrimonio. El propio Manuel Vázquez se mostró satisfecho del balance de la romería, «todo ha sido sensacional y estamos muy felices de recuperar lo que tanto ansiábamos», reconoció ayer en su balance a IDEAL. Destacó hechos como la gratísima impresión que se llevó el obispo, la presentación enfervorizada de la Matriz y la Misa Pontifical y la procesión del domingo, tras dos años de ausencia, «además con la complejidad añadida que supuso para el dispositivo de seguridad la presencia del presidente de la Junta de Andalucía y de cargos de la Administración autonómica, el Gobierno central y el Ayuntamiento», detalló. Vázquez felicitó a los responsables de los dispositivos de seguridad por la ausencia de incidentes.

Ayuntamiento

Pedro Luis Rodríguez vivió su primera romería como alcalde y valoró positivamente el desenlace de la Romería, «ha sido verdaderamente la Romería de la ilusión y el al final el tiempo nos ha dejado disfrutarla», atajó. El regidor incidió en la ausencia de incidentes significativos y destacó que el presidente de la Junta de Andalucía visitara la Romería. También le llegaron comentarios muy positivos de parte de la expedición de periodistas extranjeros que han venido a cubrir la Romería de este año, «esto seguro que nos va a ayudar para el expediente para conseguir la catalogación de Fiesta Interés Internacional», aseveró el primer edil.

Ayer fue una jornada de datos por parte del Plan del Cerro, pero un 'tuit 'de Emergencias 112 Andalucía mostró que este evento está lleno de responsabilidad, cariño y entrega, donde derrocha corazón por todo lo vivido. «Soñamos con volver y volvimos, con la satisfacción del deber cumplido, volvemos a casa». Son expresiones que denotan que detrás de su deber y obligación, existe una dosis extra de amor y cariño. El Plan del Cerro agradeció a operativos, peregrinos, peñas romeras, cofradías, enganches y Orden Trinitaria Plan del Cerro 2022 y ya cuenta los días para el próximo.

Día espléndido

Yel Lunes de Romería, fue esplendoroso para los romeros, devotos, caballistas, carreteros y conductores que abandonaron el Cerro y se dirigieron a sus puntos de origen, con una alforja carga de renovadas y mitificadoras vivencias. El tráfico de bajada fue intenso, pero fluido. El vado, la labor de Policía Local, Guardia Civil y la responsabilidad de conductores ayudaron.

Fue una jornada donde la 'andujanía' descorchó sus mejores efervescencias para coronar una romería inolvidable. Lució el sol y las familias y amigos pudieron disfrutar de la comida en plena naturaleza, con una primavera en pleno estallido colorista y arrullada por el rugir de arroyos que bajan rebosantes de agua, tras las últimas lluvias.

Mucha e inusual resultó la alegría que derrocharon los carreteros en esta jornada. Esteban Gómez, presidente de la peña Aires de Romería, resaltó que fue «una romería extraña al principio después de dos años, porque hemos echado en falta a personas que no han podido estar con nosotros», definió. Gómez se congratuló porque el presidente de la Junta de Andalucía visitara la Romería en el día principal, el domingo. Gómez proclamó que ya están pensando en la romería del año que viene, donde podrán estar más en la peña y en las carretas.

Alfonso Villa, presidente de la peña Abril Romero, calificó la romería de buena, «el mundo de las carretas tenía ganas, pese a que el sábado amaneció con lluvia, pero vivimos un domingo fabuloso, porque han sido unos días de reencuentros entre amigos de muchas localidades», constató. Villa también es responsable del colectivo Los Tercios Peregrinos que tuvo que interrumpir la peregrinación a caballo desde Colomera a Andújar, pero se queda con las sensaciones vividas en las primeras etapas vividas en Colomera y la Sierra Sur de Jaén.

El mundo del caballo, ligado intrínsecamente a la Romería, recuperó sensaciones. Miguel Ruano, lleva toda una vida subiendo a caballo. El tiempo desapacible del sábado invitó a vivir la Romería de otra manera, «pues el disfrute es mayor, porque tras dos años sin subir los hemos pasado bien, valoramos lo que no tuvimos», espetó.

A Mercedes Fernández Arco, vicehermana mayor y amazona, la llevó en volandas desde el cielo el romero de oro y hermano mayor 'eterno', el recordado José Antonio Hinojo. «Que me ha acompañado todo el camino que ha sido maravilloso y además me han acompañado amigos y la Cofradía Matriz». Ha llorado como nunca, «Hinojo me la acercado». Pidió a los romeros que rezaran, «porque es el arma más fuerte», proclamó.

Pues, a Mercedes, el alma de José Antonio, a Miguel, Alfonso, Esteban, Pedro Luis, Jesús, Antonio y a Manuel y a carreteros y caballistas, jinetes, amazonas y jamugas les recibió el pueblo de Andújar en su entrada a la ciudad, en la tarde-noche de ayer, con una multitud recibiéndolos por las calles.