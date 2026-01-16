Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Autoridades en la presentación del cartel de Pedro López, quien conversa con el próximo pregonero, Fran Carriscondo. GONZÁLEZ
EL CARTEL DE LA ROMERÍA DE 2026 ES UN PRODIGIO DE TRADICIÓN, AMOR, FE, COSTUMBRE Y CREATIVIDAD

Dos talentos andujareños propagarán la universal romería

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Pedro José López vincula su maestría alfarera y la tradición en cartel y el reconocido filólogo, Francisco Manuel Carrisconso ensalzará a la Morenita el día 18 de abril en su pregón

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 16 de enero 2026, 22:28

Comenta

El talento y la creatividad de Andújar se han puesto al servicio de la propagación de su romería profunda y universal, la de la Virgen ... de la Cabeza.

