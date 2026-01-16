Dos talentos andujareños propagarán la universal romería
VIRGEN DE LA CABEZA ·Pedro José López vincula su maestría alfarera y la tradición en cartel y el reconocido filólogo, Francisco Manuel Carrisconso ensalzará a la Morenita el día 18 de abril en su pregón
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Viernes, 16 de enero 2026, 22:28
El talento y la creatividad de Andújar se han puesto al servicio de la propagación de su romería profunda y universal, la de la Virgen ... de la Cabeza.
El ceramista y compositor, Pedro José López, ha realizado el cartel de la próxima romería, donde en una obra maestra y de honda dedicación, incardina la devoción con la tradición alfarera de la ciudad. Es un hecho inédito en la historia de la devoción que confluyan en una misma persona el pregonero y el cartelista.
Como también fue original que en el acto de presentación del cartel, celebrado este viernes en la antigia iglesia de Santa Marina, se designara al pregonero, el filólogo iliturgitano, Francisco Manuel Carriscondo, quien anunció en el acto que su pregón será popular y que romperá con la ortodoxia.
Esta confabulación de embajadores de la ciudad contagió de entusiasmo a las autoridades y al público que llenó el recinto al que se le empujó a vivir la próxima romería de forma intensa. El cartel encandiló por esas piezas de cerámica convertidas en pintura, donde Pedro José López representa la peregegrinación de la cofradía al Cerro, donde le espera la Virgen en el centro con el sayo de 1909 y el santuario sustentado por dos ángeles. Aparece las típicas jarras de cerámica.
