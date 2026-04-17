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Ana Vico explica ante las presentadoras del acto su creación. GONZÁLEZ

El documental 'Reina Morena' penetra en el sentimiento romero

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Este trabajo está dirigido por la huelmense Ana Vico, y pone en valor la tradición y el sentimiento en torno a la Virgen de la Cabeza y su romería

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 17 de abril 2026, 18:43

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El preestreno del documental 'Reina Morena', tuvo una gran acogida este jueves por la noche en el Teatro Principal de Andújar. Este trabajo está dirigido ... por la huelmense Ana Vico, y pone en valor la tradición y el sentimiento en torno a la Virgen de la Cabeza y su romería.

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