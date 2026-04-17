El documental 'Reina Morena' penetra en el sentimiento romero

El preestreno del documental 'Reina Morena', tuvo una gran acogida este jueves por la noche en el Teatro Principal de Andújar. Este trabajo está dirigido ... por la huelmense Ana Vico, y pone en valor la tradición y el sentimiento en torno a la Virgen de la Cabeza y su romería.

Numerosos vecinos y amantes de la devoción de la ciudad y provenientes de distintos puntos de la provincia, disfrutaron de este emotivo trabajo audiovisual cargado de identidad y raíces y, que con los testimonios de personas que participan de lleno en la organización de la romería, erizan la piel y describen con palabras y con el sentimiento lo que se vive en Andújar en los días previos a su celebración, en la sierra y en el Santuario y rescata los momentos más incandescentes de la devoción que llega hasta los más íntimo de las gentes nacidas en Andújar y su entorno para traspasar las fronteras y penetrar por lugares recónditos de Andalucía, España y el mundo.

Una mirada única

Ana Vico proyecta una mirada única a una de las celebraciones más representativas de Andújar y de la provincia de Jaén, «quería plasmar una de las celebraciones más enraizadas y representativas de nuestra tierra», señaló Vico, quien se mostró muy agradecida por la acogida que le han dispensado en la ciudad para la elaboración de este trabajo de una intensa hora de duración.