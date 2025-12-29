Los devotos y cofrades se acercan de forma especial a la 'Morenita' para cerrar 2026

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha vivido un fin de semana intenso y emotivo para cerrar el año ... que va servir de puente acontecimientos memorables en el seno de la devoción.

Ayer domingo, celebró en la Basílica y Real Santuario de Sierra Morena el tradicional Agasajo a la Santísima Virgen de la Cabeza y a su Niño. Durante la celebración de la eucaristía, los matrimonios allí presentes renovaron sus promesas matrimoniales ante la Virgen. La misa estuvo cantada por el coro romero 'Rosa de Abril' de Torredelcampo.

Singular concierto

Durante la jornada del sábado los devotos y cofrades veneraron con fervor a la imagen vicaria de la ermita de la calle Ollerías de la ciudad que se volvió a bajar a los pies del altar.

Por la tarde, el pianista y compositor, Antonio Jesús Pareja, interpretó ante la talla de la 'Morenita' 10 villancicos y nanas al niño Jesús y varios Ave María, como el de Bach y de Caccini, que cautivaron a los devotos y cofrades. Unas 300 velas alumbraron el entorno. Este singular concierto precedió a la última sabatina del año en la propia ermita.