Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Singular recital de Antonio Jesús Pareja, que dejó su huella y emocionó. ANDÚJAR IDEAL
SOLEMNE Y ESPECTACULAR CONCIERTO DE ANTONIO JESÚS PAREJA CON VELAS LED QUE ALUMBRARON LA ERMITA

Los devotos y cofrades se acercan de forma especial a la 'Morenita' para cerrar 2026

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Ayer se celebró en el Santuario el tradicional 'agasajo' y el sábado tuvo lugar la veneración en la ermita de la ciudad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 29 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha vivido un fin de semana intenso y emotivo para cerrar el año ... que va servir de puente acontecimientos memorables en el seno de la devoción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran la moto del chico desaparecido en Íllora
  2. 2 Tres terremotos en menos de dos horas sacuden Granada
  3. 3 Buscan a una conductora desaparecida tras volcar su coche en la A-92 a la altura de Guadix
  4. 4 Encuentran sin vida al motorista desaparecido en Íllora este domingo
  5. 5

    Llantos y rezos mientras buscan a Adrián: «Estamos desesperados»
  6. 6 El hijo de El Muopeos cambia su historia: «No quiero ser ejemplo, solo vivir de otra manera»
  7. 7 El temporal azota Granada y deja más de una decena de incidencias por lluvias
  8. 8 El trueno que despertó a Almuñécar en plena madrugada
  9. 9 ¿Han robado la pantera de Ventas de Huelma un 28 de diciembre?
  10. 10

    Cisma en Peligros por las reliquias de San Ildefonso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los devotos y cofrades se acercan de forma especial a la 'Morenita' para cerrar 2026

Los devotos y cofrades se acercan de forma especial a la &#039;Morenita&#039; para cerrar 2026