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Infraestructuras de Endesa. ANDUJAR IDEAL

La compañía Endesa activa un plan de contingencia para la próxima romería

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Técnicos y profesionales estarán vigilando de forma exhaustiva todas las instalaciones a fin de garantizar la calidad del suministro elétrico

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 21 de abril 2026, 17:21

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Endesa activa un año más su plan de contingencia para la romería de la Virgen de la Cabeza. Este operativo contempla la revisión y puesta ... a punto de las instalaciones eléctricas durante esta romería multitudinaria, que congrega a unas 350.000 personas en el municipio de Andújar a fin de garantizar la calidad del suministro. La compañía eléctrica ha implementado un operativo minucioso para asegurar la continuidad energética durante las jornadas de la romería.

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