La compañía Endesa activa un plan de contingencia para la próxima romería

Endesa activa un año más su plan de contingencia para la romería de la Virgen de la Cabeza. Este operativo contempla la revisión y puesta ... a punto de las instalaciones eléctricas durante esta romería multitudinaria, que congrega a unas 350.000 personas en el municipio de Andújar a fin de garantizar la calidad del suministro. La compañía eléctrica ha implementado un operativo minucioso para asegurar la continuidad energética durante las jornadas de la romería.

Este dispositivo especial de Endesa, denominado Plan Romero, se activó a principios de marzo con la implementación de diversas acciones preventivas. En concreto, los técnicos de la compañía eléctrica han llevado a cabo revisiones exhaustivas de la subestación Encinarejo, principal punto de abastecimiento energético del recinto donde se realizará la romería que está próxima a celebrarse.

Plan del cerro

Una acción que se ha visto complementada con la supervisión de la línea de media tensión Santuario, que discurre a lo largo de 57 km desde la presa del Encinarejo hasta Valdelagrana, y la inspección termográfica de los cinco centros de transformación que dan suministro al Santuario y al poblado de la Virgen de la Cabeza. Además, la compañía se encuentra adherida al Plan Operativo del Cerro, organizado por el Servicio Emergencias 112 de Jaén. Un dispositivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Andújar, que se pondrá en marcha este viernes y finalizará el próximo lunes 27 de abril.Para ello, Endesa contará con dos brigadas técnicas de guardia en el interior del recinto que proporcionarán una respuesta rápida y eficaz ante cualquier problema que pudiera surgir durante el desarrollo de la romería. Asimismo, la compañía eléctrica dispondrá de recursos materiales ubicados estratégicamente en la zona para la atención de las incidencias que pudiesen originarse tanto en media como en baja tensión para asegurar la continuidad del suministro.

Brigadas

Endesa ha dispuesto dos brigadas técnicas de guardia ubicadas en el interior del recinto romero, con el propósito de ofrecer una atención rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda presentarse durante el evento. Estas unidades especializadas cuentan con la capacidad de actuar de forma inmediata para mantener la estabilidad del suministro.

Asimismo, la compañía ha distribuido recursos materiales en puntos estratégicos para atender posibles averías tanto en las redes de media como en baja tensión. Esta distribución reforzada tiene como objetivo evitar interrupciones y salvaguardar el suministro eléctrico ante cualquier eventualidad durante el desarrollo de la romería.