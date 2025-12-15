Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

tonio José Morillo, Manuel José Gómez y José María Alcántara durante la inauguración. COFRADÍA MATRIZ

La Cofradía Matriz se acerca a las familias más necesitadas por Navidad

SOLIDARIDAD ·

La hermandad abre su Local de Caridad en la calle Ollerías, donde se desarrollarán actos navideños y recogerán productos y alimentos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 15 de diciembre 2025, 13:40

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza inauguró su Local de Caridad, ubicado en la calle Ollerías, un espacio ... que se ha concebido para la solidaridad, el encuentro y la esperanza en este tiempo de Navidad.

