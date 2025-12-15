La Cofradía Matriz se acerca a las familias más necesitadas por Navidad

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza inauguró su Local de Caridad, ubicado en la calle Ollerías, un espacio ... que se ha concebido para la solidaridad, el encuentro y la esperanza en este tiempo de Navidad.

El presidente, Manuel José Gómez, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el trabajo realizado por la junta de gobierno, cuyo esfuerzo ha hecho posible que este local se convierta en un espacio acogedor, al servicio de la caridad y de la hermandad. El hermano mayor, José María Alcántara, dirigió unas palabras a los presentes, deseándoles una feliz Navidad.

El acto contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento y la bendición del padre Antonio José Morillo, desarrollándose en un ambiente de fraternidad y compromiso cristiano. El grupo musical Alegría amenizó el acto con unos tiernos villancicos. La Cofradía Matriz agradece al cofrade Pedro Cantudo la cesión de este local, situado en pleno centro de la ciudad, lo que permite acercar aún más la labor caritativa y pastoral de la Hermandad Matriz de la Virgen de la Cabeza a vecinos y devotos.

Con los más desfavorecidos

Desde este espacio destinado a la caridad, se organiza una recogida de alimentos no perecederos y juguetes, que serán destinados a Cáritas y a la bolsa de caridad de la Cofradía Matriz, con especial atención a las familias y a los más pequeños que más los necesitan.

Durante estos días, en este local se realizarán muestras de villancicos y talleres navideños infantiles. Además, se ha instalado el belén de la Cofradía Matriz y la tradicional Ciudad Navideña con tren, además de la disponibilidad de recuerdos y productos cofrades.