El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular

Continúan los prolegómenos de la conmemoración del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, que tendrá lugar del 4 de octubre ... del 2026 al 8 de diciembre de 2027.

Una vez conocido el logotipo de esta importante efemérides, anoche se dio a conocer su cartel obra del pintor malagueño Raúl Berzosa, cuyas obras se encuentran en países como Estados Unidos, Italia, Guatemala, Colombia, Argentina, Portugal, México, Gran Bretaña, o el mismo Estado Vaticano.

Berzosa (que no pudo asistir al acto) refleja en su obra la esencia, historia y espiritualidad de una devoción cargada de fe, historia, tradición y universalidad. La Virgen aparece en lo alto del Cerro de la Cabeza, envuelta en un manto que, más que cubrir, revela su efigie original. Coronada como Reina y portando al Niño Jesús, aparece iluminada. El cuadro, pintado en óleo sobre un gran lienzo, irrumpe en un resplandor dorado, un amanecer que rompe la noche, evocando cómo la Aparición trajo claridad y esperanza a estas tierras.

En primer plano, un pastor de espaldas, Juan Alonso de Rivas, cae de rodillas acompañado por sus ovejas, que también elevan la mirada. La ausencia de rostro no es casual, el propio autor, ha querido simbolizar a cada devoto que, a lo largo de los siglos, se ha postrado ante María con humildad y gratitud. La escena se enmarca entre las rocas y la vegetación propia del lugar, donde una pequeña campana sostenida por una rama recuerda el tintineo milagroso que llamó al pastor aquella madrugada.

Oración contemplativa

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza le dio una ceremoniosidad especial al acto de presentación, que se celebró en la parroquia de Santa María la Mayor que contó con el desarrollo de una oración contemplativa, presidida por el arcipreste, Carlos Moreno. Actuó el coro de la iglesia.

Asistieron entre otras autoridades, el alcalde, Francisco Carmona; la parlamentaria Lola Martín; el pro vicario de la Diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez, miembros de la Corporación Municipal y representantes de las cofradías de la ciudad, filiales y de las peñas romeras. Intervinieron posteriormente José María Alcántara, Hermano Mayor de la Real el Ilustre Cofradía Matriz, Francisco Carmona, Alcalde de Andújar, Manuel José Gómez, Presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz y José Antonio Sánchez, Provicario de la Diócesis de Jaén.

La presentación del acto estuvo a cargo de Olivia Aranda, quien guió el desarrollo de la ceremonia con un tono solemne y cercano, subrayando la importancia de este momento dentro de los actos del 800 aniversario. Este acto marca el inicio visible de un año histórico para la ciudad de Andújar y para todos los devotos de la Virgen de la Cabeza, camino hacia la conmemoración de los 800 años de su Aparición. La obra pictórica ocupará un lugar preminente en la nueva sede de la Cofradía Matriz de convento de las Capuchinas, en emblemática calle Calancha.