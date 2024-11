Los candidatos a la directiva en la Cofradía Matriz planean encumbrarla

JOSÉ CARLO GONZÁLEZ CORRESPONSAL Lunes, 4 de noviembre 2024, 13:28 | Actualizado 20:29h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

R. La Cofradía Matriz está inmersa en un nuevo proceso electoral, donde sus cofrades están llamados a elegir una nueva junta directiva, que en este caso afrontará la organización de los actos del octavo centenario, aunque a las tres ternas que concurren a estos comicios, les preocupan otros asuntos de la institución que vela por la extensión del culto a la Virgen de la Cabeza y por la organización de los cultos a lo largo del año, de la Aparición y de la Romería.

La festividad de Todos los Santos, donde la ciudadanía compagina la visita al cementerio con la jornada en el campo, y el desastre de la DANA, se han colado de lleno en la campaña, que a partir de este lunes afronta su recta final, porque el sábado día 9 de noviembre se celebran las elecciones en la sede de la cofradía.

Guillermo Cervera encabeza la terna integrada por Juan Luis Cañera, que aspira a la vicepresidencia y Blas Ayllón, que se presenta para la administración. Esta candidatura se compromete a trabajar por una hermandad abierta y cercana, «siempre dispuesta a escuchar a todos nuestros hermanos cofrades para que sientan partícipes del día a día».

El que fuera hermano mayor en el año 2016 de la Cofradía Matriz, se afanará en acercar la hermandad al pueblo de Andújar, para que la conozca se involucre y hacerla más fuerte, no solo en número sino en corazón, «porque no es lo mismo presentarse ante el obispado o cualquier organismo con 1.500 cofrades que con 15.000» piensa. Cervera apela a la unión y a la humildad y propugna una directiva integradora, para que la gente quiera estar en su cofradía, «porque pienso que es lo principal, que la gente se identifique en el día al día y queremos cambiar la mentalidad, que no es fácil», agita Guillermo, quien conmina a abrir la sede de Andújar y la casa del cerro, para que los cofrades se sientan atendidos y alegres.

El segundo de los candidatos, José Carlos Millán, fue hermano mayor y presidente. Dice presentarse con la ilusión de trabajar por su cofradía y de completar el proyecto que dice no pudo culminar en el año 2015, tras la designación de una gestora. Se jacta de la única terna que lleva a una mujer, Manoli Moya, a quien le acompaña Antonio Manuel Aceituno, que ha sido vocal en varias juntas directivas.

Millán anhela la creación de unos pilares fuertes dentro de la cofradía, «porque vemos que está perdiendo los valores que tenía e incluso hay menos cofrades». La caridad, otorgarla más relevancia al rosario de romería, la apuesta firme por la juventud, «o sea que queremos poner a la cofradía al día, en su sitio, aunar a la diputación, dignificar el papel del hermano mayor y generar ilusión en el pueblo de Andújar para el octavo centenario», esgrime. Millán apela al entendimiento con el resto de organismos y administraciones. Está contento de su equipo, porque dice que une juventud y experiencia y conoce muy bien el mundo cofrade de la ciudad

Para el otro candidato y actual presidente, Manuel José Gómez, lo prioritario son la reforma de los estatutos y el régimen interno, y se lo han marcado como meta clave la terna que encabeza con Ángel Soto y Antonio Caballero.

En este mandato ya se ha formado una comisión para presentarlos en una asamblea para febrero de 2025, al menos esa es la pretensión. «Los estatutos deben adaptarse al derecho canónico y el régimen interno marcará la pauta del día al día de la cofradía y de sus juntas directivas», dice.

Para Manuel José Gómez es muy importante el nuevo siglo que se inicie después del octavo centenario, «queremos construir los cimientos para esta nueva etapa». Gómez dice que es un cofrade sentimiento, porque conoce todas las etapas de la cofradía desde la década de 1980. El proyecto de Manuel José Gómez es a largo plazo, con una gran fortaleza en las vocalías, porque se piensa en otro siglo nuevo y con una importante presencia de la mujer en las directivas, porque señalan que aportan aspectos diferentes al devenir de la matriz.

