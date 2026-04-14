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REPRESENTANTES DE LA COFRADÍA MATRIZ, EL PASADO DOMINGO EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. GONZÁLEZ

Los cambios notables en la romería se harán ya en el Año Jubilar

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Las modificaciones del viernes romero no se verán este año y el sábado seguirá el mismo dispositivo de subida con 182 carretas desde Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 14 de abril 2026, 14:22

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dújar. Los responsables de la organización de la Romería de la Virgen de la Cabeza están ultimando los detalles de le celebración en la antesala ... de la apertura de la Puerta Santa del próximo mes de octubre, con motivo del Jubileo del Octavo Centenario de la Aparición.

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