Los cambios notables en la romería se harán ya en el Año Jubilar

dújar. Los responsables de la organización de la Romería de la Virgen de la Cabeza están ultimando los detalles de le celebración en la antesala ... de la apertura de la Puerta Santa del próximo mes de octubre, con motivo del Jubileo del Octavo Centenario de la Aparición.

La eucaristía del último domingo de abril la va a presidir el obispo de la diócesis de Jaén, Sebastián Chico. El solemne pontifical estará amenizado por el Coro de La Borriquita de Montoro. Acumula más de dos décadas de intensa trayectoria musical, participando en actos litúrgicos, romerías y celebraciones religiosas dentro y fuera de Andalucía. Su vinculación con la devoción a la Virgen de la Cabeza es profunda y constante, manteniendo una estrecha relación con las hermandades filiales de Montoro y El Carpio, y contando entre sus componentes con hermanos y devotos ligados también a la Cofradía Matriz de Andújar. El traslado del camarín a las andas se producirá a las nueve de la mañana de ese sacral y ensoñado domingo de romería. Sobre los cambios que se avecinan el Viernes de Romería, -la asamblea de cofrades aprobó que en esa tarde se emprenda la peregrinación al Cerro-, el presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Manuel José Gómez, ha indicado a IDEAL, que este año será similar y ha añadido en este sentido que los cambios pueden empezar ya a introducirse en la Romería del año que viene, que estará ya inmersa en el Año Jubilar del Octavo Centenario.

Comitiva de carretas

El presidente de la Federación de Peñas Romeras y Marianas Ángel Soto -a la sazón vicepresidente de la cofradía- ha confirmado que unas 180 carretas subirán de Andújar, a las que se unirán más de 40 que harán el camino desde Marmolejo. Este año se pretenden mejorar los servicios de la Ciudad de las Carretas. De momento, las jornadas de banderas se están desarrollando con una gran plenitud para gozo de los hermanos mayores, José María Alcántara y Teresa Flores.