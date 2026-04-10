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José Corbella y María José Fuentes con miembros de la cofradía en la inauguración que asombró al público. GONZÁLEZ

La azulejería se pone al servicio de la difusión de la tradición romera

VIRGEN DE LA CABEZA ·

La muestra 'Materiales de azulejo: Escenas Romeros del Camino' divulga las estampas más significativas y señaladas de la devoción

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 10 de abril 2026, 18:05

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El pasado jueves por la noche se abrió la programación del Pórtico de Romería con la inauguración en la antigua iglesia de Santa Marina de ... la exposición 'Materiales de azulejo: escenas romeras del camino', organizada por la Real e Ilustre Cofradía Matriz junto a la empresa Azulejos Dprint.

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La azulejería se pone al servicio de la difusión de la tradición romera