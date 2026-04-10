La azulejería se pone al servicio de la difusión de la tradición romera

El pasado jueves por la noche se abrió la programación del Pórtico de Romería con la inauguración en la antigua iglesia de Santa Marina de ... la exposición 'Materiales de azulejo: escenas romeras del camino', organizada por la Real e Ilustre Cofradía Matriz junto a la empresa Azulejos Dprint.

La muestra permanecerá abierta durante el mes de abril, en horario de tarde. Las obras que se vendan durante la exposición serán donadas a la Cofradía Matriz con motivo del próximo VIII Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza. El promotor de esta muestra, José Corbella, indicó en la presentación oficial que esta exposición es una forma de acercar y de democratizar la cultura de la veneración de la Virgen de la Cabeza. «Son escenas que forma parte de nuestra memoria colectiva», subrayó en su discurso de inauguración.

Tradición y arte

Las imágenes que se reflejan en esos azulejos son instantáneas captadas por el objetivo del presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, Manuel José Gómez, como las bajadas de la Virgen, las banderas de la Cofradía Matriz, el bautizo romero en el Arroyo el Gallo, la peregrinación al Cerro y la procesión. El promotor de la exposición constató como se han aplicado las técnicas más innovadoras a la hora de crear los azulejos romeros, sin perder la tradición y la esencia, porque la azulejería está muy imbricada en el mundo de la devoción y en la vida diaria de la ciudad.

En total son 20 los azulejos los que se exponen y que un futuro formarán parte de la cotidianidad de los devotos de María Santísima de la Cabeza. El arte y la creación se ponen al servicio de la difusión de una advocación íntima, secular y a la vez universal. El presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Manuel José Gómez, indicó que esta apuesta por fomentar la tradición entronca con el futuro más inmediato de la devoción, porque estará muy presente en los conmemoración del 800 aniversario de la Aparición, que se halla a la vuelta de la esquina.

La edil de Tradiciones y Fiestas Patronales, María José Fuentes, destacó en su intervención como la muestra rescata las emociones más significativas de la romería, «que reflejan el sentir de un pueblo que vive con devoción y alegría un tradición que se siente como suya», ponderó Fuentes