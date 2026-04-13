Arranca el proyecto simbólico y estrella del octavo centenario

El acto del primer cincelado de la Jaula Templete de plata que se utilizará en los traslados de la Virgen de la Cabeza, marca el ... inicio de un proyecto que ha despertado una gran ilusión en el estamento romero. Se trata de una iniciativa impulsada por la Comisión pro Jaula Templete de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, con motivo de la conmemoración del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.

Se trata de un proyecto que nace del compromiso y la ilusión de la Cofradía Matriz y que contribuirá a engrandecer el patrimonio devocional y cultural de la ciudad. El primer cincelado, donde participaron representantes del Ayuntamiento y de la Cofradía Matriz, se celebró en las instalaciones de Orfebrería Capilla, (encargada de la construcción) y marcó el comienzo de un proyecto cargado de simbolismo y devoción, que contribuirá a engrandecer el patrimonio vinculado a la Morenita y a sus tradiciones más arraigadas.

Durante el acto, se puso en valor la importancia de esta nueva pieza, que acompañará a la Virgen en sus traslados, reforzando el legado histórico y cultural que la devoción a la Virgen de la Cabeza representa para Andújar.

El proyecto estrella

El diseñador de este nuevo templete, Pedro Palenciano, ha indicado a IDEAL que se trata del proyecto estrella y simbólico del octavo centenario. «Es el más importante que han realizado en los últimos siglos, porque se recupera el primer trono de plata de la Virgen de la Cabeza del siglo XVI y tenemos el contrato original de los orfebres», resalta Palenciano quien apunta que no todas las hermandades están en disposición de recuperar una pieza «única y tan antigua». Se baraja que esta obra se estrene en la Aparición de 2027, justo un mes antes de la bajada a Andújar y del traslado a Jaén. «Va a ser la imagen del octavo centenario», augura.

Esta jaula templete se sufragará con donativos de los devotos, (ya se han colocado las huchas en establecimientos de la ciudad). Los nombres de los donantes quedarán grabados para la posteridad.