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Capilla, el hermano mayor y el alcalde, en el cincelado. ideal ANDÚJAR IDEAL

Arranca el proyecto simbólico y estrella del octavo centenario

VIRGEN DE LA CABEZA ·

El acto del primer cincelado de la Jaula Templete que se empleará en los traslados canalizará la devoción popular

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 13 de abril 2026, 14:21

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El acto del primer cincelado de la Jaula Templete de plata que se utilizará en los traslados de la Virgen de la Cabeza, marca el ... inicio de un proyecto que ha despertado una gran ilusión en el estamento romero. Se trata de una iniciativa impulsada por la Comisión pro Jaula Templete de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, con motivo de la conmemoración del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.

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