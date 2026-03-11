Arranca el proyecto del nuevo templete de la Virgen de la Cabeza

La comisión del proyecto y la Cofradía Matriz han formalizado la firma del contrato para iniciar la creación de la nueva jaula-templete de la ... Santísima Virgen de la Cabeza. Este hecho representa el primer paso de una obra destinada a dignificar los traslados de la imagen para la conmemoración del octavo centenario de la Aparición, cuando baje a Andújar.

En la mesa de la firma participaron el presidente de la comisión del proyecto, Emilio García,; el presidente de la Cofradía Matriz, Manuel José Gómez y el maestro orfebre, Jose Angel Molina, que llevará a cabo la realización artística de la obra. Durante su intervención, el presidente de la comisión subrayó la relevancia de avanzar hacia un templete que esté a la altura de la devoción y del patrimonio de la Virgen de la Cabeza.

Manuel José Gómez expresó el apoyo al proyecto y la voluntad de colaborar en todas las fases del mismo, destacando que la nueva pieza supondrá una mejora significativa en el acompañamiento de la imagen en los multitudinarios traslados.

El maestro orfebre ha expresado su compromiso con la obra y ha señalado que afronta el encargo «con respeto, dedicación y la responsabilidad que supone intervenir en un elemento tan vinculado a la devoción y a la historia local, especialmente en su recorrido desde el Santuario de la Virgen de la Cabeza hasta su pueblo.» Con esta firma, la Comisión avanza en la hoja de ruta prevista y continúa trabajando en el desarrollo técnico y artístico del proyecto.