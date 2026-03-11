Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TRAS LA FIRMA, ANDÚJAR IDEAL

Arranca el proyecto del nuevo templete de la Virgen de la Cabeza

OCTAVO CENTENARIO ·

La comisión del proyecto y la Cofradía Matriz han formalizado la firma del contrato para iniciar la creación

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 11 de marzo 2026, 18:40

Comenta

La comisión del proyecto y la Cofradía Matriz han formalizado la firma del contrato para iniciar la creación de la nueva jaula-templete de la ... Santísima Virgen de la Cabeza. Este hecho representa el primer paso de una obra destinada a dignificar los traslados de la imagen para la conmemoración del octavo centenario de la Aparición, cuando baje a Andújar.

