Arranca el Jubileo del VIII Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza con fe

04/10/2026 Actualizado a las 23:28h.

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, abrió ayer domingo la Puerta Santa de la Basílica Menor y Real Santuario de Nuestra Señora de ... la Cabeza, para iniciar un tiempo de gracia dirigido a todos los devotos de la Virgen de la Cabeza con motivo del Año Jubilar del VIII Centenario de Aparición de la Virgen de la Cabeza, donde Andújar y la tierra del Santo Reino harán historia para celebrar ocho siglos de una fe y una devoción que continúan vivas y que, desde Sierra Morena, quieren proyectarla al mundo entero.

El lema elegido para el Jubileo, 'Me felicitarán todas las generaciones' pondrá el acento en la transmisión de la devoción de unas generaciones a otras. El obispo de Jaén, Sebastián Chico, leyó la concesión del Año Jubilar por parte del Vaticano El prelado deseó que la Virgen de la Cabeza pueda tocar los corazones tanto de quienes ya la veneran «como de quienes todavía no la conocen». alentó Chico.

El Jubileo no quiere quedarse únicamente en las celebraciones. Para el

obispo, el encuentro con María debe conducir al encuentro con Cristo y

traducirse en, «acogida, caridad, acompañamiento y esperanza». En este sentido, la recaudación de las celebraciones jubilares se destinará a la Casa Hogar de Mayores Andrés Cristino de Andújar.

La presencia de las cofradías Matriz y filiales de la Virgen de la Cabeza, así como de otras hermandades y cofradías, pusieron ayer de manifiesto la fortaleza de una devoción que, desde hace ocho siglos, forma parte de la identidad religiosa y cultural de la provincia de Jaén y de tantos devotos que acuden a Sierra Morena desde distintos lugares.

Puerta a la esperanza

La jornada comenzó con la procesión hasta la Puerta Santa. Tras los ritos iniciales, la proclamación del Evangelio y la lectura del decreto pontificio de concesión del Año Jubilar, monseñor Gil Tamayo golpeó tres veces la puerta antes de proceder a su apertura. El repique de campanas acompañó este momento, tras el cual los celebrantes y una representación del pueblo de Dios atravesaron el umbral para entrar en la Basílica para hacer partícipes a religiosas, sacerdotes, una familia, representantes de Cáritas, migrantes y representantes de la clase política de este gran momento. Con este gesto, el Santuario se convierte en templo jubilar y lugar de peregrinación durante los próximos catorce meses. Un espacio al que los fieles están invitados a acudir para orar, reconciliarse con Dios, renovar su compromiso cristiano y encontrar en María el camino que conduce a su Hijo.

La apertura de la Puerta Santa estuvo precedida, en la tarde del sábado, por el rezo del Santo Rosario. Las representaciones de las cofradías Matriz y filiales y numerosos fieles partieron desde la Casa de Hermandad de la Cofradía de Andújar para ascender en procesión hasta el Santuario. Las estaciones del Rosario se fueron rezando a lo largo de la calzada, hasta culminar ante la puerta de la Basílica con las letanías. El canto de la Salve, interpretado por el Coro de la Hermandad Matriz a los pies de la Morenita, puso el broche final a esta vigilia de oración y preparación.

Ayer domingo, en el interior de la Basílica, se celebró la Eucaristía, El coro Diocesano, bajo la batuta de Fernando Camacho, acompañó musicalmente la celebración, contribuyendo a la solemnidad de una jornada llamada a permanecer en la memoria de la Iglesia de Jaén.

En su homilía, el arzobispo de Granada profundizó en el significado del Año Jubilar y en la oportunidad que representa para la Diócesis de Jaén conmemorar ocho siglos de historia y devoción a la Virgen de la Cabeza. El arzobispo de Granada comenzó recordando las palabras del salmo: «Este es el día que actuó el Señor», e invitó a los fieles a ser verdaderos imitadores de Cristo. Partiendo del Evangelio proclamado, y utilizando una imagen vinculada al mundo agrícola, recordó que el Señor espera de cada cristiano frutos de vida cristiana. «El Señor nos tiene una paciencia infinita», señaló, al tiempo que destacó que el Evangelio de este día constituye una llamada personal a dar fruto con la propia vida. El Arzobispo hizo también referencia a la carta pastoral del Obispo de Jaén con motivo del Año Jubilar y utilizó la propia subida al Santuario, «con sus curvas y sus dificultades», como imagen de la existencia humana. «La vida cristiana es un camino», afirmó.

Indulgencia

La peregrinación al Santuario tendrá así una doble dimensión; el encuentro con la Virgen de la Cabeza y la gracia de la indulgencia concedida por la Santa Sede, que orienta al peregrino hacia el encuentro con Cristo. Durante todo el Jubileo se reforzará, asimismo, la atención al sacramento de la Reconciliación, manteniéndose las confesiones durante las celebraciones.

Entre las novedades previstas figura también un cambio en el horario dominical, en las eucaristías del Santuario, que permitirá disponer de un espacio más amplio entre las celebraciones para favorecer la oración y la reflexión sobre el sentido jubilar. La Misa del Peregrino se celebrará todos los días a las 12:00 horas, y la liturgia jubilar contará con una atención específica para ayudar a los peregrinos a vivir la celebración desde su dimensión mariana.

El rector del Santuario y la Basílica , el padre trinitario Antonio Aurelio Rodríguez, se basó en la homilía del arzobipso de Granada donde comparó esta peregrinación con el camino tortuoso de la vida, que supone este caso el encuentro con Cristo. Para ello se ha abierto esta puerta, para que la Virgen de la Cabeza sea la intercesora.

El presidente de la Cofradía Matriz, Manuel José Gómez, destacó la unión que se está produciendo entre el Obispado de Jaén, la Orden Trinitaria, la propia cofradía y el Ayuntamiento de Andújar. Ahondó en los grandes prolegómenos que se vivieron con el rezo del Rosario con las cofradías filiales el pasado sábado por la noche en el Santuario. Gómez anunció que se van a celebrar en la ciudad eventos culturales, deportivos y religiosos. Adelantó que la cesión de la antigua iglesia de Capuchinos a la Cofradía Matriz, permitirá la atención de los miles de peregrinos que van a venir a la ciudad en los próximos 14 meses. El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, enumeró los hitos que en la ciudad de Andújar se van a quedar para la historia, porque permanecerán para la posteridad. Anunció la exposición que se va a desarrollar en el reformado Palacio del Ecijano, o los monumentos que se crearán en la ciudad andujareña.

Siglo de oro

Carmona indicó que la devoción de la Virgen de la Cabeza está viviendo su 'siglo de oro'. El regidor dijo que Andújar se situará en la órbita internacional. El obispo refrendó estas palabras porque remarcó como en esta conmemoración del octavo centenario, se hará por primera vez como patrona de la diócesis de Jaén y con la concesión de la 'rosa de oro'.

La dimensión provincial y universal también estuvo presente en el acto de apertura de la puerta santa. Bartolomé Ruiz Mora, del grupo parroquial de la Virgen de la Cabeza de Torredelcampo, deseó salud a todo el mundo y que la Virgen de la Cabeza bendiga a los pueblos de Jaén en este octavo centenario, donde la localidad torrecampeña puede tener su cofradía de la Virgen de la Cabeza. El vicepresidente de la cofradía filial de Madrid, el loperano Euleterio Muñoz subraya que se va a vivir un «momento único con los 800 años. Destacó que en Madrid se va a celebrar una misa pontifical en San Ginés. Mariano Gutiérrez, miembro del club senderista las Galgas Carpeñas, de la localidad cordobesa de El Carpio, ya habla con una enorme ilusión y fe sobre la peregrinación que se va a hacer desde su pueblo hasta el Santuario que pasa por Pedro Abad, Montoro, San Julián y el Cerro de la Cabeza.