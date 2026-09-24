El Año Jubilar potenciará la fe, tradición y universalización de la Virgen de la Cabeza

Los representantes del obispado de Jaén; la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y de la Orden Trinitaria, han desgranado ... este jueves en una rueda de prensa celebrada en la antigua iglesia de Santa Marina las claves y actos más significativos con motivo del Año Jubilar con motivo del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, que va a profundizar aún más en la universalidad y espiritualidad de la devoción que ha remontado senderos y siglos de historia.

El calendario se iniciará el domingo día 4 de octubre con la apertura solemne e del Año Jubilar y de la Puerta Santa en el solemne pontifical, que se celebrará a partir de las 10 de la mañana en el Santuario, y que estará presidido por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Previamente, el sábado día 3, se desarrollará la Asamblea Nacional de Cofradías y la vigilia preparatoria con el rezo del rosario.

Las próximas citas que tendrán lugar en el próximo mes de octubre serán la Peregrinación Blanca, el II Encuentro de Jóvenes de las cofradías de la Virgen de la Cabeza y la presentación del himno del VIII Centenario, que se va a desarrollar en el Teatro Principal el sábado día 24 de octubre. Hoy viernes, se va a presentar en la sede la Cofradía Matriz la peregrinación jubilar que se va a realizar en febrero por distintas rutas. Contempla cinco caminos, 75 delegaciones y 55 municipios.

Actos señalados

En estos 14 meses se irán desarrollando una serie de actividades. Entre los días 6 y 8 de noviembre será la segunda peregrinación y el II Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur de España.

De enero a abril de 2027 se celebrará una exposición sobre la historia de la devoción. Tras la celebración de la Romería, se va a presentar el cartel de la Aparición de 2027, donde habrá momentos especiales. Después de esta conmemoración, la Virgen bajará a Andújar el día 18 de septiembre. El día 25 irá a Jaén, donde estará hasta el día 2 de octubre en la Catedral. Regresará a Andújar, donde morará hasta el día 30 de octubre. Entre los días 21 al 24 de octubre, se va a desarrollar el Congreso Internacional Mariano y de Religiosidad Popular. El Año Jubilar se clausurará el día 8 de diciembre.

El obispo de la Diócesis, Sebastián Chico, anunció ayer en su intervención que Andújar, la tierra del Santo Reino y los devotos de la Virgen de la Cabeza volverán a hacer historia, «para evidenciar que la fe y la tradición siguen vivas gracias a generaciones y generaciones que han subido al cerro y que la han traspasado a sus hijos y nietos y que vamos a proyectar al mundo entero», proclamó el pastor de la iglesia jienense.

De ahí que el lema elegido para el Año Jubilar sea el canto de María en el Magnificat: 'Me felicitarán todas las generaciones'. «Ahora nos toca a nosotros mantener y transmitir ese legado a futuras generaciones», abogó el prelado. Como gesto y guiño a los mayores que han transmitido la devoción, las colectas irán dirigidas al Hogar de Personas Mayores 'Andrés Cristino'.

Acercarse a la iglesia

El rector de la Basílica Menor y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Antonio Aurelio Fernández, invitó en esta peregrinación del Año Jubileo a pasar por la Iglesia. «Para llegar a María». La misa de las 12 del mediodía estará pensada para los peregrinos. El presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Manuel José Gómez, resaltó la transcendencia que ha tenido la misión mariana de la imagen peregrina de la Virgen de la Cabeza por varias provincias. «Ha sido impactante ver como la Virgen de la Cabeza tiene grandes devotos y es capaz de unir voluntades». Gómez hizo una alusión a la importancia de mantener encuentros con los jóvenes y anunció que la cofradía matriz va a estar al lado de las personas mayores en el Año Jubilar. El provicario de la Diócesis de Jaén y responsable del programa de actos del octavo centenario, José Antonio Sánchez, invitó a vivir un año histórico para Andújar y la Diócesis de Jaén.

Un santuario referente en evangelización en el mundo

José Antonio Sánchez deseó que este jubileo suponga un Año de Gracia para los devotos. «De un encuentro con el Señor, de una reconciliación con el hermano y que el año a la Virgen de la Cabeza se traduzca en amor y caridad a quienes más lo necesitan». En este sentido subrayó que las celebraciones están pensadas para ahondar en estos valores.

El obispo de Jaén anunció que el Santuario de la Virgen de la Cabeza es uno de los cuatro santuarios propuestos en Roma como referente en la evangelización en el mundo entero para apuntar que la devoción a la Virgen de la Cabeza posee una enorme transcendencia. «Durante este Jubilar desfilarán por la Diócesis y el Santuario imperantes personalidades eclesiásticas y no eclesiásticas, porque va ser un Jubileo Universal y Diocesano».

El propio Sebastián Chico ha cursado una invitación personal al papa León XIV. «Su presencia en este Año Jubilar será un sueño, pero los sueños a veces se hacen realidad». El prelado varias alternativas a la incidencia del papa, bien mediante un mensaje o con un legado pontificial. Sebastián Chico auguró que será un año «bonito y hermoso» para Andújar y la Diócesis de Jaén.