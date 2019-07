Una andujareña adquiere en Madrid una talla antigua de 'La Morenita' que la dará a la ciudad Macu Martínez con la efigie de la Virgen de la Cabeza. VIRGEN DE LA CABEZA JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR-MADRID Viernes, 12 julio 2019, 13:40

La secular y universal devoción que se le profesa a la Virgen de la Cabeza siempre deja historias emotivas, curiosas e inexplicables que son fruto de la enorme irradiación que posee y emanan del profundo amor e infinita que desata en Andújar, su entorno y cualquier lugar de España y del planeta.

Esta historia la protagonizan dos iliturgitanos, Paco Valverde (hijo de hermanos mayores de la Matriz) y Macu Martínez (natural de Andújar y que por motivos profesionales lleva ya años viviendo en Madrid). En esta ocasión la capital de España y 'La Morenita' se unen. El epicentro de este emotivo hecho se halla en un anticuario de la zona de Embajadores, en Madrid.

Macu Martínez señala que esta historia está preñada de muchas connotaciones y matices. Cuenta que Paco Valverde divulgó en redes sociales una imagen antigua de la Virgen de la Cabeza, que Macu Martínez localizó en un anticuario de Madrid, ubicado en Embajadores.

Llamó la atención

La dueña del anticuario, Sonia, identificó a la Virgen por su iconografía. «Esta mujer no es religiosa y no cree en nada y la compró porque la llamó la atención la cara de la Virgen, por lo que aquí nos encontramos con una curiosidad», relata Macu Martínez, quien agrega que la responsable de este anticuario se quedó prendada de la policromía y de la talla. También adquirió la talla de un fraile sin cabeza «que le llamó la atención», detalla Martínez. Esta iliturgitana residente en Madrid ha recabado la opinión de expertos en Bellas Artes y le han confirmado que se trata de una imagen muy antigua.

Esta iliturgitana amante de su tierra y sus tradiciones decidió comprarla y ahora se va a afanar en la concreción de su origen «yo no me la quiero quedar y me gustaría que estuviera en un lugar de Andújar porque es un patrimonio que corresponde a la ciudad y quiero que se ubique en un lugar donde esté protegida», desea. Su lugar predilecto es el convento de las Madres Trinitarias «pero me da igual donde digan», precisa.

Su historia ha impactado en Andújar y en el estamento del mundo romero porque ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales y de las páginas especializadas de la Virgen de la Cabeza. Los medios de comunicación también se han hecho eco de esta historia ante el asombro de la propia Macu, que ayer no dejaba de atender a los medios que la reclamaron constantemente.