Andalucía Por Sí advierte improvisación en la organización de la Romería

La portavoz municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento, Encarna Camacho, ha realizado una valoración de la gestión de la Romería por parte del Gobierno Municipal: «Desde Andalucía por Sí, estamos preocupados porque uno de los reclamos más importantes de Andújar como es la Romería, se vea mermado por la incapacidad de un gobierno que solo busca la foto».

Camacho esgrime que la organización de la Romería por parte del gobierno empezó tarde y mal. «Los primeros movimientos empezaron a hacerse tan solo 20 días antes y no se facilitaba ninguna información a la ciudadanía». Entiende Camacho que tras dos años sin fiestas, «los vecinos necesitaban información sobre la participación de los caballos, las carretas, la ofrenda, la procesión y la actividad en la Plaza de España».

La portavoz de Andalucía por Sí indica que esta situación ha afectado al número de caballistas y jamugas que este año han desfilado por las calles, «sino publicitas la romería la gente no viene». Añade que los bares, a una semana de la fiesta, «no sabían si podían poner barras o no, el horario deapertura y cierre y todo lo necesario para trabajar esos días». Camacho afirma que no se ha dado respuesta a los puestos de fería, no se han habilitado las atracciones para la población infantil en el recinto ferial de la Avenida de Lisboa.

Andalucía por Sí pide las cuentas del coste de la Romería y recrimina la tardanza de la limpieza en las calles.