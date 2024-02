Que yo lo vea. Eso es lo que se pregunta la ciudadanía cuando lee o escucha alguna de las noticias que se han visto publicadas esta semana, en torno a dos temas fundamentales que no dejan de estar en candelero y que enganchan, dialécticamente hablando, a parte de la lamentable amnistía, a gobierno y oposición en Andalucía, cuales son la Sanidad y la Educación. Por lo que a la localidad de Andújar se refiere, apaciguado un poco, al menos así parece, los puestos de trabajo en el hospital Alto Guadalquivir, continua el de las reivindicaciones de más especialidades. El alcalde de la ciudad Paco Carmona y la concejal del área Rosa Sola, lo tienen en su cartera y no precisamente cerrada, sino abierta a la reivindicación. Así, con el cerrojo a Andújar Flamenca, en cuya inauguración estuvo la Consejera de Salud, Lina García, allá que se fueron a Sevilla (algo aprovecharían entre volante y volante, la consejera nunca viene sólo a hacerse la foto) a negociar en terreno seguro abordar el incremento de especialidades en el hospital y Lina García, allá que reafirmó el compromiso del gobierno regional con la salud de los ciudadanos de Andújar y la comarca.

La implantación de nuevos servicios y especialidades médicas, es responder a las necesidades sanitarias de la población para lo que es necesaria una colaboración efectiva entre las dos administraciones que supondrá la mejora de la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria en la zona. Recordemos que la Unidad de Diabetes y la de Diálisis, son dos de las mas reivindicadas y necesarias, así como el aumento de un mayor número de especialistas, tales como en oftalmología. Que no caiga en saco roto, como otras reivindicaciones al gobierno de la Nación, llámese trenes, es lo que trata el primer edil, aprovechando, no que el Guadalquivir pasa por Sevilla y Andújar, sino el gobierno de la Junta y el del consistorio es de la misma cuerda y que existe, hasta el momento así se ha demostrado, buena sintonía, con esta, como con algunas otras consejerías. Igual ocurre con Educación, 25 años reivindicando el Conservatorio Profesional de Música y ha bastado voluntad política y sobre todo entendimiento entre ambas Administraciones, demostrándose así que existen otras formas y formulas de conseguir las cosas, al menos con algunos gobiernos, que con el grito en la calle, que a veces, no lo neguemos, también es necesario.

Otros 25 llevaban esperando la renovación de las ventanas del Instituto Virgen de la Cabeza, que hasta los alumnos están que no dan crédito a su modernidad. Y porque no, otros tantos la ampliación de las instalaciones del Instituto Jándula. Distinta suerte parece va a correr la construcción del nuevo edificio para el colegio San Eufrasio, una construcción de la que, asómbrese, ya se trató siendo alcalde Pedro Calero, en el mismo lugar; hablamos de los años ochenta del pasado siglo. Ahora. El descenso de la natalidad condiciona la creación de este nuevo colegio. Hace justo dos años se presentó el proyecto, pero la Consejería de Educación rediseña su estrategia ante la bajada de las matriculaciones en general La construcción de este nuevo centro educativo se trata de otra reivindicación histórica en la ciudad, y muy reclamada por la comunidad educativa del colegio San Eufrasio, ante unas instalaciones actuales que se han quedado obsoletas. Además, se trata de un centro que ha convertido en un referente en Andalucía, por su innovación educativa y su metodología en las motivaciones que introduce en el aprendizaje del alumnado. Pero hay cambio en las previsiones, al menos de momento.

Lo que si vamos a ver, si el tiempo lo permite y sino también porque para eso el Ayuntamiento ha dejado instalada la carpa de Andújar flamenca, todo el mes de febreros, es la I Feria de la Carne de Ciervo, un acontecimiento para promocionar un producto ligado a la gran actividad montera. Si otra parte de nuestra provincia ya promociona el cordero segureño, porque no nuestra carne de ciervo.