UPA percibe una «nula voluntad» para modernizar los riegos del Rumblar

El delegado local de UPA, Juan Santamaría, considera que estas últimas lluvias pueden aliviar en algo la extrema situación de penuria en la que se halla el olivar de secano, pero agrega que se necesitan más días de lluvia continuada para seguir abasteciendo al pantano del Rumblar que apenas ronda el 20% de su capacidad. No obstante precisa que los olivares que se hallan en zona de regadío pueden ofrecer una cosecha de aceituna aceptable. «Aquí no vamos a escapar nada mal», concreta Santamaría.

Esta campaña de aceituna lega cuando acaba de terminar una campaña de algodón, que en opinión del responsable en la localidad de la Unión de Pequeños Agricultores, «se ha dado regular tirando a mal, con unos precios muy bajos, y si no fuera por la subvención el cultivo del algodón no se podían costear». Juan Santamaría considera que es imprescindible la modernización de la Comunidad de Regantes del Rumblar. Recuerda, que los agricultores ya adelantaron en su tiempo cerca de un millón y medio de euros para la puesta en marcha del proyecto, «no sé si ya eso valdrá, pero lo que sí está claro es que no vemos ninguna voluntad de acometer esta iniciativa», advierte Santamaría, quien indica que con una modernización de los regadíos se aprovecharía casi la mitad del agua que se pierde por las roturas de unas instalaciones que se han quedado obsoletas. «Los canales llevan ya 60 años construidos y bastante están aguantando», subraya.

Inundaciones

El delegado de UPA y también uno de los portavoces de la Plataforma En Defensa del Río Guadalquivir a su paso por Andújar asegura que no ven indicios de poner sobre la mesa alguna solución que se ha venido planteando como el derribo de la presa de Marmolejo o la limpieza del cauce del río. «Nadie habla ya del tema», apostilla.